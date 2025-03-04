海巡監控航港局鎖定96艘權宜輪 管碧玲：未來扣船可請軍方介入

多哥籍「宏泰58」輪涉嫌破壞我海底電纜又拒絕停船，海巡署人員冒險強行登船，以斷纜現行犯帶回。（取自管碧玲臉書）

2025/03/04 13:27

〔記者李文馨／台北報導〕海底電纜斷纜事件頻傳，前陣子中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌故意破壞台澎第3海纜，被海巡強行扣船。民進黨立委黃捷今（4）日質詢關切後續防範措施；海委會主委管碧玲表示，航港局已列出96艘需密切注意的權宜輪，並提到此次「宏泰」就是海巡署事先預制，才能押回來，未來國防部將與海巡署進行兵推、建立SOP，若押返過程遇到困難，國防部將介入支援。

立法院會今針對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。黃捷質詢指出，2個月以來海纜斷了4次，1月基隆外海的海纜遭中國權宜輪「順興39」破壞，2月權宜輪「宏泰」也造成相關事件，中國在海上的惡霸行為不只針對台灣，包括菲律賓、韓國、日本都曾受到中國船隻的挑釁，台灣是否應該與周邊民主國家建立共同聯防機制？是否開始做一些預防及後續防範措施？

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管碧玲說明，今年1月至今，海纜斷裂事件總共有6次，其中3次是自然斷裂，為非人為因素，另外3次中有2次是中國權宜輪造成，1次是台灣漁船造成。她說，航港局已列出96艘在台海周邊需密切注意的滯留權宜輪，海巡署根據威脅程度分類，其中高度威脅有2艘，中度威脅有8艘，這次的「宏泰58」就是中度威脅8艘中的1艘。

管碧玲表示，海纜已列為關鍵基礎設施，並建立多層防護機制。第一層，數發部建立成熟的備援系統，使得這幾次斷纜事件，備援系統立即到位，影響不大甚至無影響；其次，中華電信平時有船隊就在做巡查；第三，這96艘需密切注意的船隻，海巡署透過雷情監控會有預制的行為。

她舉例，此次「宏泰」斷纜事件，海巡署就是事先預制，半夜12點多出發，2時半到達現場，該船3時3分斷纜，3時8分準備離開，中華電信3時24分報案時，海巡署已在現場，因為是現行犯就可以把它押回來。她指出，這艘船非常大登檢困難，這次押到半路時，對方因為情緒化不願配合，所以還未進港就在外海先行登檢。

管碧玲提到，國防部將與海巡署進行雙方兵推和建立SOP，將來若在押返過程中遇到困難，國防部將介入支援，共同防護。國際合作方面，他們已與駐台單位召開會議，全球海域聯防非常重要，將在國際間分享相關資訊，未來也會建立國際聯防。

卓榮泰也說，海巡署目前船艦數量與配備有所不及，台灣要與周邊國家合作，必須先強化自身能力，所以除了加強艦艇，海委會也提出完整的設施計畫，在執行過程中，行政院會配合海委會的計畫，從速的優先提升能量。

海委會主委管碧玲（右）4日在立法院答詢指出，未來若要扣押破壞海纜的船隻過程遇到困難，國防部將介入支援。左為行政院長卓榮泰。（記者廖振輝攝）

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