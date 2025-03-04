吳存金涉貪「臉書PO高檔餐廳照成鐵證」？ 中檢：無法證實

台中地政局長吳存金涉嫌特別費核銷不實遭偵辦，外傳她將和家人餐敘花費以特別費核銷，還將照片上傳臉書成鐵證，檢方表示對此無法證實。（擷取自吳存金臉書）

2025/03/04 13:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中地政局長吳存金涉嫌特別費核銷不實遭檢調搜索、調查，訊後以100萬元交保，並在昨天請辭獲准，據傳吳把特別費當「薪水」的一部分，將和家人餐敘費用以特別費核銷，而她和家人多次到高檔餐廳餐敘並PO上臉書，也成為檢調按圖索驥偵辦的「鐵證」；不過檢方今天表示，「對此傳聞無法證實」。

台中地檢署接獲檢舉，吳存金每月的首長特別費有核銷不實的情形，上月25日指揮調查局中機站等多位調查官前往吳存金市府辦公室，還有8、9處地點進行搜索，帶回吳存金還有10多位證人進行調查，訊後認定吳存金涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，但無羈押必要，以100萬元交保。

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據了解，吳存金每月的首長特別費有3.97萬元，須為公務用途，主要作為贈送婚喪喜慶禮金、奠儀、禮品、花籃（圈）、喜幛、輓聯、中堂及匾額等支出；對機關及所屬機關人員之獎（犒）賞、慰勞（問）及餐敘等支出。對外部機關、民間團體與有關人士招待、餽（捐）贈及慰問等支出。

不過吳存金疑似有將她和家人到餐廳餐敘的花費，以特別費不實核銷的狀況，因她和家人將餐敘及料理照片，上傳臉書分享，也成為檢調偵辦的重要事證。

台中地檢署表示，目前針對吳存金相關核銷單據進行調查，但是否有依臉書上傳和家人餐敘照片按圖索驥偵辦，以及是否有傳喚家人作證，「對此無法證實」。

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