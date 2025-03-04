張啓楷批不追求兩岸和平 卓榮泰嗆：光講和平是最溫柔的投降

行政院長卓榮泰4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/03/04 13:52

〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨立委張啓楷今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，卓指美國總統川普被問到中國要攻打台灣，只說這是場災難，沒說要保衛台灣，卓榮泰則表示，這場災難是大家希望發生的嗎？張則嗆卓為追求兩岸和平，只會抗中保台，卓再回應，我們強化自己展現決心和行動力，才是真正的保衛台灣，光講和平是最溫柔的投降的用法而已。

張啓楷表示，昨天記者提問川普，如果中國試圖要孤立、攻打台灣，台積電這次的投資，是不是對晶片、對美國的衝擊會降到最低？川普對台灣的安全一句話都沒說，只說這會是一場災難，「川普沒有說要捍衛、保衛台灣」。

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卓榮泰表示，川普說這會是一場災難，這場災難是大家希望發生的嗎？我們在這裡每天的努力也是希望它不要發生。哪一個人或是哪一國的總統會希望全世界都有災難呢？這很清楚。

張啓楷重申，川普沒有說任何要捍衛台灣的話。卓榮泰表示，我們應該努力的不要讓台灣有事，而不是在這裡說有事怎麼辦，沒有事才是我們的目的。張則嗆，民進黨政府一天到晚抗中保台，有去追求兩岸和平嗎？除了衝突再衝突，有對兩岸和平做什麼事情嗎？

卓榮泰則表示，政府希望兩岸能夠對等尊嚴的往來，這個有開始嗎？我們1年去大陸有200多萬人，他們來十幾萬人，這樣有對等嗎？

張啓楷再問，今天的烏克蘭會不會是明天的台灣。川普已經下令停者對烏克蘭所有軍事的援助，美國的外交政策已經翻天覆地開始改變，現在烏俄戰爭還打，美國已經踩剎車了。

卓榮泰強調，我們強化自己、保衛自己，展現決心和行動力，這才是真正的保衛台灣，如果光講和平，和平是最溫柔的投降的用法而已。張則反問卓，卓說和平，但到底做了什麼事？川普要烏克蘭簽礦產協議，台灣有辦法給嗎？台灣的籌碼是什麼？

卓說，台灣沒有，但委員這種危言聳聽的講法對台灣是絕對不公平的，我們有我們國家的尊嚴、主權和利益之所在。總統府開了這麼多次國安會議，我們不是每天指責對方而已，我們在強化自己，跟委員的方式是不一樣的。

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