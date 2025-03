台灣性平週紐約登場 舉辦鋼琴演奏會展現女性關懷

外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋(左)表示,今年台灣也將在CSW大會期間,於紐約舉辦「台灣性別平等週」系列活動,活動特別邀請白鷺鷥文教基金會董事長盧佳慧女士舉辦多媒體鋼琴演奏會。(記者黃靖媗攝)

2025/03/04 12:42

〔記者黃靖媗/台北報導〕第69屆聯合國「婦女地位委員會」大會(The Commission on the Status of Women,CSW)將於本月10日至21日在紐約舉辦。外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋表示,今年台灣也將在CSW大會期間,於紐約舉辦「台灣性別平等週」系列活動,活動特別邀請白鷺鷥文教基金會董事長盧佳慧女士舉辦多媒體鋼琴演奏會,也將向現場民眾發放電子蠟燭,一同透過藝術展演,展現台灣女性在環境保護、族群共融及和平議題上的關懷與貢獻。

康嘉棋今(4)日於外交部例行記者會表示,今年台灣性別平等週重頭戲「台灣女力文化之夜」訂於美東時間3月12日晚間6時(台北時間3月13日上午6時)在我國駐紐約辦事處舉辦,以「台灣主場活動:慶祝女性的韌性與進步」(Taiwan Main Stage: Celebrating Women’s Resilience and Progress)為題,展現台灣在性別平等領域的成就;為呼應今年CSW大會聚焦聯合國第4次世界婦女大會通過的「北京宣言暨行動綱領」歷來性平實施成果,今年台灣以「民主柔韌領導、自由揮灑文化」(Resilient Leadership & Free Expression)為主軸,向世界展現台灣長期推動性別主流化、致力推動性別平等的成就。

康嘉祺說,活動擬邀請多位重量級貴賓分享台灣近年響應國際思潮、落實性別主流化以來的全球承諾與在地實踐,現場另安排我國無任所大使劉柏君,從自身與台灣經驗出發,邀請國際社會共同探討全球性別平等的下一步,也邀請白鷺鷥文教基金會董事長盧佳慧女士舉辦多媒體鋼琴演奏會,透過藝術展演展現台灣女性在環境保護、族群共融及和平議題上的關懷與貢獻。

康嘉祺也指出,活動現場將設置「台灣女力展」,透過台灣各項性平數據亮點及進程,展現台灣性別平等亮眼發展成果,活動屆時將在外交部YouTube及FB同步直播;今年我國計有超過40個NGO及地方政府共60多位代表將在CSW大會期間舉辦32場NGO CSW平行會議,與國際社會分享台灣各界性別平等倡議與政策實行經驗。

外交部自2020年起與財團法人婦女權益促進發展基金會共同辦理「台灣性別平等週」系列活動,未來政府將與民間繼續攜手,協力運用我國性平優勢議題向國際發聲。歡迎各界於活動期間參與婦權會X平台@WomensRightsTW 發起的性別平等倡議,以 #TaiwanforHer 及 #EqualityTaiwan 進行線上串聯,並關注外交部Facebook及X等社群平台,共同推廣台灣性別平等成就,呼籲全球共同落實性別平等的永續發展目標。

