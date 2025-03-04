台中6藍委一階罷免都過關 罷團：戰役還沒結束將邁向第二階段連署

罷免江啟臣團體「一罷擊臣」在臉書po文，罷免江啟臣就是罷免傅崑萁。 （擷取自臉書）

2025/03/04 13:10

〔記者歐素美／台中報導〕大罷免行動持續，根據媒體報導，地方選委會清查，台中市國民黨第三選區立委楊瓊瓔及第八選區立法院副院長江啟臣，第一階段罷免提議連署人數也過關，就等中央選舉委員會公告，形同台中市國民黨籍6席立委第一階段罷免都過關；罷免江啟臣和楊瓊瓔的團體也都在網路表示，這場戰役還沒結束，接下來將邁向第二階段連署。對於第一階段連署通過，楊瓊瓔及江啟臣則都表示，尊重民眾罷免的權利。

發動罷免江啟臣團體「一罷擊臣」在網路說，待中選會公佈後，二階連署即將正式開跑，大家只有60天，要蒐集逾2萬1060份連署書，「這是一場硬仗，成功與否，就靠我們每一個人的力量！」提醒大家時間緊迫，請大家現在填寫「二階連署通知調查」。

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發動罷免楊瓊瓔團體「中三拒櫻」則表示，看到一階過關的新聞很振奮，不過尚未接到公文，目前繼續為二階做準備，希望能順利成功；反共護台志工聯盟辦公室主任陳正敬也表示，尚未收到相關公文，會再跟罷團確認，若收到中央選委會的公文，就要著手第二階段罷免的領件等事宜。

對於罷免一階通過，江啟臣低調表示，尊重民眾罷免的權利；楊瓊瓔則表示，選舉與罷免都是人民的權利，尊重民眾罷免權的行使。還是會「把本分做好」，只要在任立委的一天，就會在中央替地方發聲，爭取預算、建設，這是第一要務，也希望有更多人共同關心地方的大小事，「還是少一點政治的口水，多一點公共政策的討論，甚至多一點具體的行動，這才符合市民的期待。

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