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    藍擬推反廢死公投綁罷免？ 吳思瑤：社會不樂見公共議題淪政治操作

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    2025/03/04 13:09

    〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免浪潮持續延燒，外傳國民黨人士擬發動「反廢死公投綁大罷免」。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，這就是政治目的、政治操作，憲法法庭解釋得很清楚，台灣沒有廢死，法規還是存在死刑制度，不要去消費廢死議題。她強調，公共議題討論何其慎重，不要因害怕罷免拿公投作為保護自己的伎倆。

    吳思瑤指出，國民黨本質非常清楚，現在又想方設法用公投綁住罷免，這就是政治目的、政治操作，憲法法庭解釋得很清楚，台灣沒有廢死，法規還是存在死刑制度，但相關法制優化，是立院不分黨派的眼前職責。

    吳思瑤表示，不要只去消費廢死議題，然後現在更是因為害怕罷免、反制罷免，將兩者綁在一起，也讓我們看清國民黨的本質，任何社會關切議題，都成為他們政治操弄的工具，這不是社會所樂見。她強調，任何公共議題的討論何其慎重，不要為了反制罷免、害怕罷免，拿公投作為保護自己的伎倆和工具。

    此外，中選會宣布3件立委罷免案未達門檻，分別為民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶，以及民進黨台東縣原住民立委陳瑩，補提以1次為限。

    吳思瑤表示，到目前為止看到民間團體發動罷免國民黨立委的行動和串聯，陸續成案，反觀國民黨惡罷、亂罷民進黨立委成案數為零，錯誤率偏高，但民進黨委員不會因此大意、鬆懈，我們深刻體驗到，面對國民黨磨刀霍霍、惡罷、亂罷的政治鬥爭，我們每一位委員都會在崗位上穩定民主力量、深根在地。

    對於中廣前董事長趙少康等人今前往北市罷免站聲援連署，吳思瑤說，北市的政治結構相對是藍大於綠，國民黨針對「雙吳」要惡罷、亂罷，不管她或吳沛憶，現在的當務之急就是做好本務、本業，也要回防選區，串聯在地正能量，也會做足準備、全力以赴，而民進黨面對惡罷的態度與立場一致，會全面備戰與因應。

    吳思瑤也說，尊重各政黨的行動和作為，但也讓大家看得越清楚，到底是哪一方以政黨之力主導、操弄罷免，到底誰是惡罷、亂罷的影武者及元兇，國民黨劍指民進黨優質立委發動惡罷，各種行為、操作社會自有公評，也希望國民黨不要口口聲聲說要民生，卻在操弄政治鬥爭，也應停止對民團的各種攻擊。

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