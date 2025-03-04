台積電變「美積電」？ 吳思瑤：台美產業經貿發展互惠共享

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/03/04 11:41

〔記者謝君臨／台北報導〕台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.29兆元）。對於外界憂心台積電變「美積電」，台灣在晶片產業上失去價值？立法院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，台積電作為產業龍頭積極佈局國際，也沒有因此變成「日積電」或「德積電」，這是台美產業經貿發展的互惠共享，政府會做好最強的後盾。

美國總統川普今與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮召開記者會，川普表示，台積電將對美國再投資1000億美元，這樣做也可避免晶片輸美被課徵巨額關稅。而魏哲家也證實，未來數年將在美國再建造3座晶圓廠和2座先進封裝廠。川普還說，若中國侵略台灣「將是場災難」。

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吳思瑤今於立法院回應媒體提問，針對台積電擴大對美投資，她表示，台灣相關產業佈局全球，一直是這幾年來的國家政策，台積電宣布在美國的投資，這是強大台灣在半導體產業供應鏈的重要角色。

對於外界質疑台積電恐成「美積電」，吳思瑤說，大家可以觀察，台積電作為產業龍頭近年積極佈局國際，沒有因為投資日本而成為「日積電」，也沒有因為投資德國而成為「德積電」。台積電現在擴大對美投資，這對台美產業經貿發展，包括研發產值等，大家都是互惠互利，政府會做好最強的後盾。

吳思瑤進一步指出，事實上，政府一直是台積電最重要的股東，後續會在整個投審機制，全球佈局政策規劃下，一起和台積電佈局全球、放眼國際，讓台灣成為世界民主同盟國家半導體供應鏈重中之重的關鍵角色。

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