賴清德：威權擴張不分國界 台灣將推3項行動

總統賴清德今出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。（總統府提供）

2025/03/04 11:29

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮時指出，全球極端氣候、疫情、能源危機，以及威權主義擴張的威脅等挑戰都是不分國界，也絕對不是單一國家可以面對，台灣將繼續推進3項行動，包含「結合中央、地方力量全面提升社會韌性」、「強化全民因應災害能力」、「發揮台灣強項貢獻國際社會」，台灣具有堅強的資通訊能力和先進科技，希望發揮台灣的強項，為國際社會帶來更多貢獻。

賴清德以全英語致詞，他首先歡迎來自30個國家、60位國際訪賓，以及國內的專家學者，共同參與全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營，共同探討全社會韌性的建立、整備和應變，身為國際社會負責任的一員，台灣有能力，也有意願，為全球的民主、和平、繁榮發展，做出更多貢獻，GCTF就是台灣向世界分享經驗的重要平台。

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賴清德表示，感謝美國、日本、澳洲、加拿大，4個GCTF的正式夥伴，過去幾年透過GCTF持續跟更多國家合作，交流領域不斷擴大，更共同因應各項新挑戰，相信我們彼此合作的力量越大，推動世界進步的力量也越強大。

賴清德指出，當前全球極端氣候、疫情、能源危機等挑戰層出不窮，威權主義的擴張，也對愛好自由國家帶來嚴重威脅，這些挑戰都不分國界，也絕對不是單一國家可以面對，台灣身處第一島鏈的關鍵位置、站在民主防線的最前緣，藉著共同主辦這場研習營，我們向世界展現，有決心打造一個更強韌的台灣，也期待跟各國互助交流，提升彼此社會的韌性，一起促進世界的穩定與繁榮。

賴清德提到，未來我們將繼續推進3項行動，第一、結合中央地方力量，全面提升社會韌性，他提及，這次GCTF研習營的議程，包括民力訓練、策略物資盤整、關鍵基礎設施維運等，都是總統府「全社會防衛韌性委員會」的討論主軸，要全面強化台灣的國防、民生、災防與民主韌性，要面面俱到，需要整體國家的團結合作，未來會持續透過各項演習，提升中央和地方的合作效能，強化整體國家因應災害的量能。

第二、強化全民因應災害能力。賴清德指出，強化全社會韌性，必須讓民眾提升風險意識、了解如何因應災害，並且發展自救、互助、合作的能力。感謝美國在台協會（AIT）2021年起與台灣災難醫療隊發展協會在台灣各地推動「援手」計畫，政府除了參與這項計畫，也積極推動「防災士」培訓，並持續擴大培訓的對象。同時，政府也在全國關鍵基礎設施建置「台灣民間自主緊急應變隊」（T-CERT），未來也將繼續精進與擴充民力培訓，讓民眾可以成為政府防救災的重要夥伴。

第三、發揮台灣的強項，貢獻國際社會。賴清德表示，相信台灣和各國都能在各面向相互學習，多管齊下，來提升全社會韌性，台灣具有堅強的資通訊能力和先進科技，未來也會持續建立更健全的資安防護體系，並擴大運用新興科技，精進國內安全的維護工作，希望透過發揮台灣的強項，分享台灣的經驗，為國際社會帶來更多貢獻。他也特別謝謝AIT共同主辦這場活動，在促進世界安全與韌性發展的道路上，結伴同行，一定可以走得更遠、更久。

總統賴清德今出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。（總統府提供）

總統賴清德今出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。（總統府提供）

總統賴清德今出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。（總統府提供）

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