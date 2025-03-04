葉春蓮嗆傅崐萁「通匪」遭架離 翻轉字大師林國慶畫葉老師挺罷免

翻轉文字大師林國慶今日曬出葉老師的畫像，呼籲用罷免反共剿匪傅隨組織。（擷取自林國慶翻轉文字/FB）

2025/03/04 13:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院總召傅崐萁2日在花蓮藉「植樹節」舉辦「國會問政說明會」曁「紀念總理孫中山先生逝世百年活動」，被年近80歲、曾獲師鐸獎的退休名師葉春蓮怒嗆「通匪」，隨後工作人員不僅群起砲轟葉老師，甚至出動幾名壯漢強行將她架離，引發外界撻伐。對此，台灣字體設計師林國慶曬出葉老師的畫像，並怒喊「我們用罷免，反共勦匪這群傅隨組織」。

「林國慶翻轉文字」今（4）日在臉書發文直指，花蓮發臭了，葉春蓮是挺身而出的凡人，更是在花蓮教育耕耘一輩子的英雄，卻被壯漢拐子手直接架走，呼籲「我們用罷免，反共勦匪這群傅隨組織」。

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傅崐萁昨（3）日先是痛批葉春蓮是「綠營側翼」來鬧場，辯稱和國民黨支持者拉扯衝突等畫面「這部分跟我們一點關係都沒有」。結果他一到晚上態度完全翻轉，在臉書發文稱，「在滿場的2000多位鄉親見證的當下，突發的事件卻是餘波盪漾，對於葉春蓮老師在場外發生的紛擾，崐萁非常驚訝且遺憾，希望葉老師能有安好健康的身體！」

傅崐萁提到，「葉老師問『為什麼許多人不能分辨是非？』他也想知道『為什麼這麼多人被民進黨欺騙？』但這絕不是葉老師的錯，人民有知的權利。但是當綠媒、網軍、側翼一面倒混淆黑白是非攻擊時，而崐萁即使被貼標籤，也要堅定的修『財劃法』為花蓮家鄉爭取每年增加超過160億的補助款」。

今日早上，傅崐萁出面表示，他起初不知道葉春蓮是老師，葉春蓮畢生奉獻教育界春風化雨功在社會，他向葉老師的成就表達敬意，並對葉老師表達歉意，希望一切的紛紛擾擾到此為止。隨後話鋒一轉，強調將提案恢復過去所有軍公教年金，教師節放假。

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