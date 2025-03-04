馬英九呼籲賴清德守護台積電 停止社會內耗、分裂台灣

前總統馬英九。（資料照）

2025/03/04 11:49

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午在個人臉書發文指出，美國要求台積電公司赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心，讓國人擔心「護國神山」要被搬走了，這是重大的國家安全危機，對國人的信心、兩岸關係與未來台灣在地緣政治的位置，都有重大負面影響，他呼籲賴清德總統守護台積電，停止社會內耗，分裂台灣。

馬英九表示，他至今看不到賴清德重視這個問題，相反的，賴清德卻熱衷於投入「大罷免」在野黨立委，以及在228談話中藉由攻擊前總統蔣中正，進行仇恨動員，撕裂國人情感，尤其是賴清德在228當天，把228事件發生原因歸咎於「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。

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馬英九指出，就連親綠學者都說，228事件發生於1947年，國共內戰大敗則是1949年，兩者有明顯時間差，賴清德的說法嚴重忽略事件的複雜性，他奉勸賴清德，如果連基本歷史事實都搞不清楚，怎麼可以用國家元首之尊，對前任總統與在野黨發動如此猛烈的政治攻擊？

馬英九批評，228事件歷經多任政府認錯、道歉、補償，為何要讓好不容易弭平的族群與歷史傷口再次撕裂？國家元首不思努力團結，反而大動作分裂國人與國家，居心何在？

他還說，台灣正在面臨更嚴重的危機，俄烏戰爭3年，烏克蘭處境有目共睹，現更傳出因談判破局，美國擬切斷對烏克蘭的所有軍援，連綠營內部都在擔心，「今日烏克蘭，明日台灣」會不會成為事實，賴清德有拿出任何因應之道嗎？還是以為把「護國神山」賣給美國當作繳保護費，就可以高枕無憂繼續對外喊台獨對內搞對抗嗎？

馬英九提醒，美國總統川普是商人出身，一切利益至上，賣了一個台積電就夠了嗎？之後還要再賣什麼，還有什麼可以賣？賴清德既然身為中華民國總統，就要誠誠懇懇恪守中華民國憲法，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動，抗中無法保台，團結才能讓台灣前進，有效因應當前國際變局，否則賴清德將愧對憲法與國人的付託，更嚴重傷害台灣利益。

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