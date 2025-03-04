大罷免若不成功 曹興誠：中共會被藍白立委引「清兵入關」

前聯電董事長曹興誠今日強調，大罷免就是驅除「假惡醜」，不成功，中共會被藍白立委引「清兵入關」，我們未來都會被抹黑成「土豪劣紳」，等著看千萬人頭落地。（圖擷取自曹興誠臉書）

2025/03/04 11:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日發文分享，捐贈漢代陶豬給台北故宮博物院的往事，直指人和禽獸的差別。他強調，大罷免就是驅除「假惡醜」，保護真善美的聖戰。不成功，中共會被藍白立委引「清兵入關」，未來都會被抹黑成「土豪劣紳」，等著看千萬人頭落地。

曹興誠憶及，這對陶豬是我在紐約的一個拍賣會上標來的。台北故宮前院長周功鑫有次在故宮請客，席間她說「故宮的陶器館展品乏善可陳，頗覺遺憾」。聽她這麼一說，自己立刻決定把標來不久的這對陶豬捐贈給故宮。

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曹興誠指出，巧的是周院長和他都屬豬，這對豬捐給故宮格外有趣，可以傳為佳話。人和禽獸的差別，主要在哪裡？人懂得趣味，懂得慷慨；离獸則只懂得損人利己，弱肉強食。

曹興誠進一步說，「1996年清大沈君山校長想請聯電捐錢，我心裏答應，不過覺得單純捐錢不夠趣味，就跟沈校長說『先要下棋贏我才行』。沈校長是高棋，我是低棋，平常如果我找他下棋，他會客氣而手下留情，那沒意思。所以我跟沈校長說，他贏我多少，我就請聯電捐多少。

曹興誠提到，「我心裏的盤算，是輸一目就捐1萬美金。於是沈校長使出渾身解數，毫不留情，殺了我一個中押敗，贏了50目，即50萬美金。這就是聯電捐款給清大1500萬的由來」。其實不下那盤棋，也會幫忙捐那1500萬；但經過這盤棋，趣味大增，成為科學園區的佳話。沈校長其後也津津樂道。那盤棋的消息傳開以後，就有人跑去新竹地檢署檢舉，說他和沈校長賭博。

曹興誠描述，當年新竹地檢署隨即加以駁斥，說此事涉及的是公益，沒有私人得失，賭博的控訴無聊，且有羅織、誣陷之嫌。萬萬沒想到，當年那個無聊的羅織和誣陷，最近又冒了出來。立委王鴻薇前幾天說，「我當年『賭博』輸給了沈校長1500萬，卻讓聯電去還『賭債』，呼籲聯電股東來告我背信，對我求償」。

曹興誠批評，王鴻薇的講話是把好事扭曲為壞事，把高雅醜化成低俗，污衊沈校長和他之後，還要挑撥仇恨。在王鴻薇身上，看不到真善美和趣味，看到的是假惡醜和狠毒。王的講話，基本上就是中共的鬥爭手法。

曹興誠舉例，以前中國的士紳是維持道德禮義、扶弱濟貧、穩定社會的力量，但中共為了革命奪權，不斷的捏造謠言，醜化士紳，稱他們是「土豪劣紳」，然後挑撥無知農民去「打土豪、分田地」。這個邪惡的策略成功了，中共奪得政權，士紳階級則千萬人頭落地，家屬永世不得翻身。農民被利用完，滿手血腥，卻沒分到半點土地。

曹興誠痛批，王鴻薇先醜化他，再挑撥聯電股東來告我求償，像不像中共先醜化士紳，再呼籲農民去「打土豪分田地」？自己一再說，國民黨那些立委，早已投共，成爲中共地下黨員，有些人還不信。

曹興誠直指，徐巧芯、王鴻薇、翁曉玲還有其他流氓如謝寒冰、黃士修之流，在他身上應用的抹黑、醜化，挑撥、離間等種種惡劣手法，和中共如出一轍。說明這些人都已經「赤化」，成爲假惡醜的代表，跟台灣人尊重的真善美，水火不容。

他強調，這次大罷免是掃除中共地下黨員，驅除假惡醜，保護真善美的聖戰。不成功，中共會被藍白立委引「清兵入關」，我們未來都會被抹黑成「土豪劣紳」，等著看千萬人頭落地。

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