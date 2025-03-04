綠委提案廢壯促法 立法院會今通過付委審查

民眾黨前立委吳春城任內大力推動壯促法立法，事後引爆一連串爭議，2月25日在院會質詢時當場宣布辭職。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/03/04 11:36

〔記者李文馨／台北報導〕前民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」三讀通過，引發圖利及商標爭議後請辭；民進黨立委陳培瑜領銜提案廢止「壯促法」，今（4）日稍早已在立法院會通過付委審查。

提案強調，為避免有關單位業務的疊床架屋、維護大眾使用詞彙的多元文化，杜絕特定有心人士循私濫用「壯世代」之疑慮，因此提案廢止。

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草案指出，壯促法第2條指出 「本法所稱壯世代，指55歲以上有工作能力及意願之國民。」其將55歲以上稱為壯世代，缺乏國內外實證研究、政策制定之經驗作為依據。世界各國相關中高齡與高齡政策，多依照聯合國（UN）與國際勞工組織（ILO）之定義，將45歲至65歲稱為 「中高齡」、65歲以上稱為「高齡」。國際組織與世界主要國家均未以55歲作為年齡區分之界線，相關法律與政策更不曾使用「壯世代」之名稱。

草案表示，我國針對中高齡者與高齡者之就業、生活福祉，過去已提出諸多法律與政策，並刻正推動中，如民國108年公布之「中高齡者及高齡者就業促進法」，行政院亦於民國110年核定修正「高齡社會白皮書」，並據以提出「因應超高齡社會對策方案（112－115 年）」。其中有關中高齡、高齡之定義，均比照前述聯合國（UN）與國際勞工組織 （ILO）之定義，而與壯世代有所不同。

草案強調，「壯世代」之定義無法與國際接軌，恐造成行政部門施政窒礙難行，而台灣社會對於 「壯世代」一詞亦未形成普遍共識，實務上易生與過去既存且已習慣概念混淆之爭議。為避免有關單位業務的疊床架屋、維護大眾使用詞彙的多元文化，杜絕特定有心人士循私濫 用「壯世代」之疑慮，爰提案廢止「壯世代政策與產業發展促進法」。

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