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    台中潭子區農會召開理監事會議 林淑茵連任總幹事

    潭子區農會理事長林潤德（左），聘任林淑茵續任潭子區農會總幹事。（記者歐素美攝）

    潭子區農會理事長林潤德（左），聘任林淑茵續任潭子區農會總幹事。（記者歐素美攝）

    2025/03/04 11:10

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區農會今天召開理監事會議，推選出理事長林潤德，並順利聘任原總幹事林淑茵續任。

    台中市潭子區農會上月24日召開會員代表大會選舉理監事，9席理事，現任農會總幹事林淑茵掌握5席過半數，一般認為若無意外，林淑茵應可順利連任總幹事。

    潭子區農會今天召開理監事會議推選理事長，林潤德以5票當選理事長，並聘任林淑茵任總幹事。

    林潤德表示，林淑茵過去兩任8年，為潭子區農會付出非常大的心力，任勞任怨，深受地方人士的支持，農會在各方面的進步有目共睹，員工的薪點從480多點升到目前的570點即可證明她整體經營的狀況非常的好，讓員工可以享受到很好的福利，所以今天的連任是理所當然，證明她就是有這個實力。

    林淑茵則表示，開心連任第20屆潭子區農會總幹事，未來將繼續為潭子區的農民謀福利，賺的錢希望能更多補助給農民，以及照顧農會的員工，讓員工的薪點越來越高，也希望獲得農民的支持。

    此外，林淑茵指出，市定古蹟潭子區農會穀倉，市府整修完成，目前已點交農會，希望在這個任期內能夠順利委外經營，讓農會更多獲利。

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