批週刊捏造、造謠、杜撰露鳥照 凌濤：蒐證提告「加倍奉還」

國民黨智庫副執行長凌濤被爆涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠，4日接受媒體訪問駁斥爆料不實，已請金牌律師蒐證，準備提告。（記者塗建榮攝）

2025/03/04 10:59

〔記者施曉光／台北報導〕遭鏡週刊爆料曾經涉嫌傳送私密照片騷擾女性友人、對婚姻不忠的國民黨智庫副執行長凌濤，今日上午在國民黨中央黨部召開記者會喊冤指出，週刊報導內容全部都是捏造、造謠、移花接木、杜撰故事，而且內容邏輯不通、錯誤百出，他並對週刊與民進黨嗆聲「放馬過來」，此事擋不住他的打擊力道，而且會「加倍奉還」，自己絕對不會因為人格毀滅，不繼續正面迎擊。

他強調，指控者F不管是男性或女性，都是週刊捏造的人物，否則就應該站出來說明，不要造謠、捏造故事，鏡週刊是在秀下限嗎？

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凌濤還說，如果有任何人與他互動感到不舒服，請直接向主管機關申訴，他絕對會配合調查，週刊對他潑髒水，等於是自證為「綠營側翼」，他已委請律師蒐證，如果政論節目上有引用任何超出評論範圍的內容，他都會蒐證提告，「司法戰我沒有輸過」。

凌濤在記者會一開始以「又來了」為開場，強調半年前週刊報導他在星巴克耍官威，該報導沒有人具名，還可以用那麼大篇的文章把他刊登上封面，6個月後他又再度登上封面，被以高規格的禮遇對待，這次他一樣會直球對決，週刊配合民進黨要來幾次，他都會直球對決。

凌濤表示，週刊指控友人與他互動不舒服，但內容完全沒具名，而且爆料人又在國外，每一次都這麼巧，可以幫民進黨推一波，但從週刊報導有一段內容提到他最近打罷免案領銜人曹興誠、支持BNT疫苗，他傷及綠營利益後，又有人出來潑髒水，可見相關內容完全是週刊捏造。

凌濤說，鏡週刊與民進黨派系正國會太熟了，上一次鏡週刊爆料就是正國會出手，這次正國會到帛琉員工旅遊，行政院中辦執行長莊競程被他直接點名後，就請鏡週刊修理他，但所有的朋友都知道，民進黨過去9次告他，他都勝訴，「司法戰我沒有輸過」。

對於媒體詢問指控者F指稱他傳送下體照片，凌濤表示，整個故事都是捏造的，F應該直接站出來，他還痛批「這是什麼爛劇本」，2017年自己還在美國留學，當時沒有黨公職身分，F稱當年因為擔心被告，所以沒有對外張揚，如今他已經是公職人員，F卻不怕他告，只是因為他打曹興誠、支持BNT疫苗，他呼籲外界看清週刊報導內容就是民進黨的操作。

至於報導中提及他的IG帳號等相關敘事，凌濤說，週刊報導故事全部都是捏造、造謠，移花接木，杜撰故事，而且內容邏輯不通、錯誤百出，有好朋友跟他說，如果傳聞有一天外星人來到地球跟他開房間，鏡週刊搞不好也會寫出來。

對於媒體詢問，爆料者可能是誰？凌濤沒有正面回應，只說週刊報導內容都沒有善盡該有的查證，全部都是捏造故事，週刊對他的指控也不可能擋住他的打擊力道，自己一定會加倍奉還。

國民黨智庫副執行長凌濤今日對鏡週刊與民進黨嗆聲「放馬過來」，強調週刊報導內容擋不住他的打擊力道，而且會「加倍奉還」，自己絕對不會因為人格毀滅，不繼續正面迎擊。 （記者施曉光攝）

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