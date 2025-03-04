台積電擴大對美投資 吳靜怡：強化美台合作象徵意義

台積電宣布擴大美國投資達千億美元，媒體人吳靜怡指出，台積電加碼投資不僅是經濟決策，更是對川普「美國優先」政策的具體實踐，強化美台經濟與技術合作的象徵意義。（路透）

2025/03/04 10:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）4日宣布，將再加碼1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資美國廠，消息一出，引發市場關注。媒體人吳靜怡指出，台積電加碼投資不僅是經濟決策，更是對川普「美國優先」政策的具體實踐，不僅強化美國抗衡中國紅色供應鏈擴張的戰略布局，更直接強化美台經濟與技術合作的象徵意義。

吳靜怡在臉書發文指出，「王者天才的戰略，台積電是台灣的命脈，也是全球半導體的王者！」她表示川普在記者會上特別邀請台積電董事長魏哲家出席，並公開讚揚台灣在半導體領域的領先地位，還說出如果台灣發生什麼事的話「將會有滿大的影響」。

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吳靜怡表示，台積電在美國計畫投資1000億美元 ，打造3座晶圓廠、2座封測廠以及研發中心，不僅是經濟決策，更是對川普「美國優先」政策的具體實踐，強化了美國抗衡中國紅色供應鏈擴張的戰略布局，更直接強化了美台經濟與技術合作的象徵意義。

吳靜怡指出，川普的行為更彰顯出美台合作無需中國同意，台積電在美國的布局將進一步深化美台關係，並使台積電的未來發展與美國緊密相連。

吳靜怡強調，研發和人才培養是台灣未來的命脈！政府和企業要通力合作，持續投入研發、培養人才，才能確保我們在全球半導體市場的競爭力。她也表示「台積電，加油，台灣，加油！」

吳靜怡也諷刺，「網軍一堆疑美論，還有什麼台積電被賣了之類...一律，請國際財經投資專家---國民黨文傳會主委、立法委員李彥秀統一回應，其他人不要裝懂，我只聽彥秀的！美國投資唯一品牌！」、「管台GG之前，請管好自己的GG，謝謝」。

國民黨智庫副執行長凌濤被爆涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠，直指凌濤多次以社群軟體傳送自己個人私密照並開視訊露鳥，且有不只一位政媒圈人士也遭凌濤「肢體越界」、觸摸私密部位。

國民黨文傳會今上午發新聞稿稱，凌濤代表國民黨多次檢驗民進黨政府弊案，民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，以毀人名譽方式打擊政敵，在台灣政壇內製造寒蟬效應。

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