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    凌濤涉性騷、抄襲雙爭議 翁達瑞：恐難在政壇存活

    國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（資料照）

    2025/03/04 10:58

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    批週刊捏造、造謠、杜撰露鳥照 凌濤：蒐證提告「加倍奉還」

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨智庫副執行長兼桃園市議員凌濤，今日被週刊踢爆涉及性騷擾，不但背著懷孕的妻子聊色、傳送私密照，甚至開視訊露下體，引發譁然。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）直指，凌濤「作賊喊追賊，兩度被自己的迴力鏢打到，他曾猛批林智堅論文抄襲，結果自己被判定論文須補正，現在又高調抨擊曹興誠私密照事件，卻反遭爆料性醜聞，痛批他「想在政壇生存，恐怕難矣！」

    翁達瑞稍早在臉書發文表示，每當民進黨爆出抄襲爭議，不論真假，凌濤都是狂打，結果自己卻涉及碩士論文抄襲，被交大學倫會判定補正。就在論文抄襲事件尚未落幕時，凌濤又狂打曹興誠被變造的私密照，宣稱曹董被紅色勢力滲透，結果反被爆料背著懷孕的太太在網路傳送露鳥照，「兩件事都證明凌濤是作賊喊抓賊的投機政客！」

    翁達瑞指出，兩年多前，凌濤暴打林智堅的抄襲爭議，當時就有知情人士看不下去，提供凌濤的論文抄襲證據，他經過查證後也挖出更多凌濤抄襲的證據，「我還在等候時機對凌濤的抄襲行為祭出最後一擊，結果就爆出凌濤的性醜聞。」

    翁達瑞續指，凌濤陷入爭議時的反應都似曾相識。這次爆出性醜聞後，凌濤立即矢口否認還揚言提告。當初凌濤論文爭議曝光時，凌濤的反應也是一樣，先矢口否認再揚言提告。當時凌濤威脅提告轉述他貼文的人，但就沒說要告自己。這一次，翁達瑞猜測凌濤只敢揚言提告轉述性醜聞的媒體，不敢提告揭發性醜聞的當事人。

    翁達瑞認為，週刊的爆料具有公信力，而凌濤「說謊成性」的過去，使他無法相信凌濤的辯詞。他更引用西方諺語「住在玻璃屋裏的人不要亂丟石頭！」批評凌濤自己住在玻璃屋，卻又亂丟石頭。

    最後，翁達瑞強調，了解凌濤抄襲與性騷過往的人看不過去，把抄襲資料提供給他，又向週刊投訴凌濤的性騷醜聞，「凌濤作賊喊追賊，兩度被自己的迴力鏢打到。凌濤身負抄襲與性騷兩大罪名，要在政壇繼續存活難矣！」

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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