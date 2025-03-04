顧立雄稱志願役待遇調整已與政院有初步共識 立委不應任意喊價

國防部長顧立雄今日表示，從賴總統上任後，就交代國防部要進行志願役待遇調整的研議，目前正與行政院溝通中，也有初步共識。（記者陳逸寬攝）

2025/03/04 10:26

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立院黨團昨宣布，本會期將修法讓義務役薪資不得低於基本工資，並提高志願役勤務加給，從現行1萬元提高至3萬元。國防部長顧立雄今（4）日表示，從賴總統上任後，就交代國防部要進行志願役待遇調整的研議，目前正與行政院溝通中，也有初步共識。他也強調，立委應尊重行政權，大幅增加預算要先徵詢行政院的意見，任意喊價並不是一個好的情形。

顧立雄今日赴立法院備詢前受訪時表示，從賴總統上任後，就交代國防部要進行志願役待遇調整的研議，經過內部多次討論後，他們也提出待遇調整方案，並著重在主戰部隊、沒辦法建立戰鬥部隊加給的高端人才。

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他強調，有關整個志願役加給調整，主要以戰鬥一、戰鬥二部隊的加給，以及具有高端性質的人員加給，都已提出來與行政院密切溝通當中，也有初步的共識。

此外，顧立雄提及，立法委員提出相關的案子，不能一直用政治的角力競相加碼，也違反「預算法」精神。就權力分立角度來看，大幅增加預算要先徵詢行政院的意見，也要指出財源出處，他認為立委也該尊重行政權，任意喊價並非是個好的情形。

顧立雄說，對於提供官兵待遇，有具體結果後，會向外界公布，目前還沒經過行政院核定，細節要先有所保留。

另，針對有藍委建議先進行待遇提升再軍購，顧立雄回應，這兩者沒有前後的關聯，現在有關國防軍費支出，包括人為維持、作業維持、軍事投資費用等3方面都是要著重的部分。待遇調整後會放在人為維持費中，作業維持也相當重要；軍事投資上不管是商購、軍售、自主生產，都會對必要關鍵戰力做審慎評估，沒有什麼先後問題。

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