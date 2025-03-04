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    總預算、財劃法覆議 卓榮泰：盼說明後獲國會重新檢視

    行政院長卓榮泰（右）4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰（右）4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

    2025/03/04 10:19

    〔記者林欣漢／台北報導〕行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，移請立法院覆議，立法院長韓國瑜昨發出協商通知，將於週三下午邀集朝野黨團協商。行政院長卓榮泰今日於立法院受訪表示，期待在覆議程序中充分公開的向國會、國人說明，更期待的是說明之後，讓國會有重新檢視的機會。

    卓榮泰表示，總預算、財劃法已經在覆議程序中，他認為還是需要把很多說明，留在覆議程序中對國會做說明，希望任何狀況要針對問題來看待，針對問題來解決。

    卓榮泰指出，總統府、監察院、行政院等很多部會事實上已經因為預算的刪減凍結，在所有行政工作上遭到相當大的障礙，執行起來是非常的不簡單的，希望在野黨團能用這樣的角度來正視面對，未來在覆議案中要不要重新審議，給所有公務員在執行公務時，能一心一意為國家服務，而不是處心積慮的東減西減，這樣對行政效率絕對是負面的，對人民的服務也絕對是降低的。

    卓榮泰說，期待在覆議程序中充分公開的向國會、國人說明，更期待的是說明之後，讓國會有重新檢視中央政府總預算的機會，這個才是我們在憲政體制下應有的途徑。

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