台積電擴大對美投資 卓榮泰：全球佈局根留台灣的立場絕不動搖

行政院長卓榮泰（中）4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2025/03/04 09:35

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。行政院長卓榮泰今日於立法院受訪表示，未來不論我國的先進產業或其他產業如何做全球的佈局，根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府和產業界共同的立場，這個立場絕不動搖，會持續加強和深化。

卓榮泰表示，我國產業的海外發展都持續跟政府有密切的接觸跟理解，也都清楚雙方彼此的思維和發展策略，凡是有助於產業界的全球佈局，有助於國家整體競爭力的提升，政府都樂觀正面且必要的予以協助。

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卓榮泰指出，這次台積電對美的階段性投資，也是在這樣相同的原則底下，台灣期待能夠持續的跟友盟國家共利互贏、彼此合作，同時重要的是，讓台灣保持在國際產業鏈上的關鍵地位，也要確保台灣在關鍵技術上的領先，才能夠持續跟所有有意願合作的國家及其他產業進行有效的深化合作。

卓榮泰表示，過去從川普第一任總統開始，政府就調整國家很多的經貿調適，因此對美國的各項投資也實質上在發展成長當中，目前對外投資項目中，對美國投資已經達到三成，同時也一併在降低對中國的依賴，對中國的投資已經降到7.5％左右，這也是我國在經貿工作上重要的政策及戰略思考。

卓榮泰強調，未來我國的先進產業或其他產業如何做全球的佈局，根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府和產業界共同的立場，這個立場絕不動搖，會持續加強和深化，有助於全球佈局的各項產業鏈的各項思考，和政府都會密切合作，這件投資案過去我們也理解雙方的立場，未來會加強更多方的合作。

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