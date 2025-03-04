台積電擴大對美投資3.3兆 行政院：讓台灣成美國最重要夥伴

行政院發言人李慧芝今（4）日表示，台美間高科技產業的密切合作，讓台灣成為美國維繫高科技及科技產業領先地位最重要夥伴，未來我國將持續強化合作，創造互惠共贏。（資料照）

2025/03/04 09:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。川普則表明，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。行政院發言人李慧芝今（4）日表示，台美間高科技產業的密切合作，讓台灣成為美國維繫高科技及科技產業領先地位最重要夥伴，未來我國將持續強化合作，創造互惠共贏。

美國總統川普與魏哲家在白宮召開記者會，宣布台積電對美至少投資1000億美元，將再興建3座新的晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心。

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川普指出，美國希望最先進的人工智慧（AI）晶片在美國本土製造，半導體是21世紀的經濟支柱，沒有半導體就無法促進AI、汽車及先進製造業的經濟發展，「我們必須能夠在這裡打造我們需要的晶片和半導體」。

川普提及，台灣在晶片生產上擁有「壟斷」地位，台積電擴大對美投資，對美國而言是關乎經濟安全、國家安全的問題。同時，台積電也可多元化布局，在另一個安全的地方生產。

對此，李慧芝表示，有關我國企業的海外佈局，政府一貫的立場是只要有助於我國產業全球佈局，有助於國家整體競爭力的持續提升，政府都會正面看待，也期待我國與友盟間的互利共贏。

李慧芝指出，台積電新一階段的對美投資規劃，政府將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力，持續壯大台灣於全球半導體產業中的關鍵地位。

李慧芝提及，美國是台灣最重要的經貿及科技夥伴，雙方多年來在產業及科技的緊密合作，為兩國人民創造了經濟繁榮及無數就業機會，兩國夥伴關係也加速升級。

她強調，自川普總統第一任期起，我國即啟動投資移轉，除了台商回流，對美國的投資更持續成長，目前已成為我國對外投資首選，去年對美投資佔對外投資3成，對中投資則降為7.5%。台美間高科技產業的密切合作，更讓台灣成為美國維繫高科技及科技產業領先地位最重要夥伴，未來我國將持續強化合作，創造互惠共贏。

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