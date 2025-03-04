32藍委罷免一階通過 吳靜怡諷藍白政客變臉演不了多久

吳靜怡指出，黃國昌立場的急劇轉變，是對原則的徹底背叛，令人不齒。她也提到，罷免立委一階段，已有32位國民黨立委的案件通過，她為此諷刺「這些政客的變臉戲碼，恐怕也演不了多久了」，並指這不僅是對國民黨的一次沉重打擊，更像是民意對這些立委失望與憤怒的直接宣洩。（資料照）

2025/03/04 10:08

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新任主席、立法院黨團總召黃國昌過去常發文狠批國民黨，如今卻與藍營合流，還將砲口對向綠營，過往言論也因此被一一翻出、「跨時空」打臉自身；媒體人吳靜怡發文指出，黃國昌立場急劇轉變是徹底背叛原則，令人不齒。她也提到，已有32位國民黨立委的罷免案件通過第一階段，諷刺「這些政客的變臉戲碼，恐怕也演不了多久了」，這不僅是對國民黨的一次沉重打擊，更像是民意對這些立委失望與憤怒的直接宣洩。

吳靜怡在臉書發文指出，黃國昌立場的急劇轉變，不僅令人瞠目結舌，更是對原則的徹底背叛，令人不齒！吳靜怡表示，有人說，這是精神分裂？但她認為「別鬧了，這背後有一貫的邏輯，那就是權力與利益。」

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，黃國昌過去說過的話，如今卻像一面鏡子，照出當前政治的荒誕嘴臉，她也強調，「大罷免運動早已不是哪個政黨的小算盤，而是一場席捲全國的社會運動，國民黨、民眾黨還想靠老掉牙的政治手段反撲或壓制？癡人說夢！」

吳靜怡也指出，民進黨若不能聰明應對，恐怕也會被民意甩到一邊，公民力量崛起，對所有政黨來說，都是個不容小覷的挑戰。

吳靜怡也質疑「國民黨公布罷免發言人個人資料試圖恐嚇，卻適得其反，激起更大憤怒」、「傅崐萁支持者對八十歲教師葉春蓮言語霸凌並推擠，卑劣行徑反讓反對聲浪高漲」。她批評這些立委把選民當敵人，卻忘了罷免連署名單上寫滿的，正是曾經支持他們的「自己人」。所謂的「戰鬥藍」如今被自家年輕人譏為「熱血老人」，世代衝突擺在眼前，國民黨再不睜眼看看，恐怕分崩離析就在不遠處。

吳靜怡也分享，罷免立委一階段審核，已有32位國民黨立委的案件通過，她表示「這串長長的名單，不僅是對國民黨的一次沉重打擊，更像是民意對這些立委失望與憤怒的直接宣洩」。吳靜怡也直言，「他們或許曾以為選民好哄好騙，卻沒料到反擊來得如此迅猛」。

吳靜怡也感嘆，「台灣的政治荒謬，無非在於國會最大在野黨的無能表現，只會內鬥亂鬧，毫無政策建樹可言，這樣的黨，不僅拖累民主進步，更徹底辜負選民的信任」。她也直言「罷免的風暴還在繼續，這些政客的變臉戲碼，恐怕也演不了多久了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法