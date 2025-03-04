「反分裂法」20周年中國將有動作 官員：習若出席「台灣要很小心」

中國兩會今日登場，外界預估中國將進一步宣布經濟刺激計劃，台灣方面則關注中共官方對台工作方針。（法新社，資料照）

2025/03/04 08:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協、人大會議今明兩天開幕，國務院將發布「政府工作報告」，內容涉及對台促統工作。知情官員受訪表示，中國「兩會」主要關注經濟，今年也是「反分裂國家法」制定20周年，中共在「兩會」後可能舉辦座談會，加大力度威脅台灣，若中共領導人習近平親自出席，台灣就要很小心，必須審慎應處。

根據議程，中國全國政協14屆3次會議4日開幕，全國政協主席王滬寧將發表「全國政協常委會工作報告」。中國全國人大會議接續5日開幕，國務院總理李強將發表年度「政府工作報告」，設定今年中國經濟發展目標，內容也涉及台灣問題。

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前國台辦主任、全國政協發言人劉結一昨天說，當前中國內外環境發生了深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求不足等一些領域風險等待化解，但同時中國經濟韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

熟稔兩岸情勢的官員表示，中國經濟不佳，「兩會」今年主要關注恢復經濟活力，也會重視對外關係，中共外事辦主任兼外交部長王毅的外交記者會是重點，而李強可能跟去年情況一樣，不會召開中外記者會。

官員指出，今年兩會議程無特別之處，中國會以解決國內經濟困頓、經濟復甦為首要目標，因應美國總統川普上台，中國將有較多外交應對。在對台部分，因為今年是「反分裂國家法」20周年，加上去年祭出懲獨22條，中共極有可能開完兩會後，接著開反分裂法座談會，加大力度打擊台獨，我方密切關注習近平是否出席，若習親自參加就須審慎應處。

官員研判，中共中央對台工作會議剛開完，對台工作會有延續性，目前初步來看，中共對台基調是，鞏固國際社會對一中原則的共識，讓外國支持中國的統一政策。《經濟學人》日前彙整有70個國家認同中國有權以「任何」手段達成統一，中共會在國際繼續圍堵台灣。在對內部分，中國將積極復甦國內經濟，並透過民營企業的協助，也會設法要求台商留在中國發展。

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