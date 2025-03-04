退休師嗆傅崐萁遭粗魯架離 矢板明夫：與習近平、金正恩相似

國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮站起來質疑活動目的，遭工作人員拖拉出去。（資料照，民眾提供）

2025/03/04 08:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁在花蓮藉由「植樹節」活動舉行問政說明會，一上台就在痛罵民進黨政府，曾獲師鐸獎的退休老師葉春蓮聽不下去，當場怒嗆傅「通匪」後遭人架離會場，引發高度爭議。資深媒體人矢板明夫指出，或許是葉老師的批評打到了他的痛處，傅崐萁未選擇傾聽民意，而是直接將葉老師架出會場，順便製造恐怖氣氛，讓別人也不敢說話。他也舉習近平及金正恩為例，直言「這個世界上有一種人，就是喜歡用簡單粗暴的方法解決問題。」

矢板明夫在臉書發文指出，近日國民黨跟花蓮縣政府舉辦植樹節活動，有人說參加者可以領到小樹苗，所以來了很多人。不料國民黨籍立委傅崐萁竟然上台開始發表政見、宣揚自己的政績、痛批執政黨。一位80歲的退休國中生物老師葉春蓮為此起身大聲指責傅崐萁「通匪」。

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不過葉老師的抗議也引起了傅的不滿，雖即有數人粗暴地把她架出了會場。矢板明夫強調，「這位葉老師，德高望重，桃李滿花蓮。她的遭遇引起了很多花蓮民眾的不滿」。為此在網路上很多花蓮人都站出來，批評傅崐萁「不懂得尊老愛幼」。

矢板明夫指出，民主政治的根本，就是持有不同意見的人，聚在一起透過溝通來解決問題。傅崐萁是被民間團體點名要罷免的立委，如果這時候碰到有人公開批評自己，對他來說，應該是一個溝通的好機會。例如把葉老師請上主席台，詳細詢問為什麼對自己的問政不滿，然後逐條解釋。就算不能說服對方，但至少會給自己的支持者留下「善於傾聽民意」的印象。

對於傅崐萁為什麼沒有這樣做，矢板明夫認為，或許是葉老師的批評打到了他的痛處，使他無法解釋。他唯一能做的，就是把葉老師架出會場，順便製造恐怖氣氛，讓別人也不敢說話。

矢板明夫也指出，此事讓他聯想起兩個相似的場面。一個是2022年10月22日，在北京的人民大會堂。中共前總書記胡錦濤因不明原因，在總書記習近平的指示下，被工作人員帶離會場。當時場面十分緊張。李克強、汪洋、胡春華等胡錦濤的舊部下，在胡錦濤路過自己背後時，都不敢回頭多看一眼。引起了國際媒體的廣泛報導和討論。

矢板明夫提到，另一個是2013年12月8日，北韓最高領導人金正恩，在朝鮮勞動黨的政治局擴大會議上，命人將自己的姑父張成澤架出會場外。嚇的所有與會人員不敢出聲。4天後，張成澤被執行了死刑。

矢板明夫直言，這個世界上有一種人，就是喜歡用簡單粗暴的方法「解決問題」。

80歲退休老師葉春蓮在活動中嗆傅崐萁「通匪」，結果卻遭工作人員大動作架離，由於葉春蓮曾獲得師鐸獎，擔任教職數十年，此事件也引發葉春蓮學生的怒火。（資料照，民眾提供）

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