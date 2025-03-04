國民黨曝罷團志工個資 簡舒培批：依舊是戒嚴第一品牌

民進黨台北市議員簡舒培批，國民黨面對大罷免潮，毫無反省之心，繼續以威脅恐嚇暴力的手法對付異議者，依舊是那個崇尚威權、眼中只有自己政治利益、毫不在乎人民想法的戒嚴第一品牌。（記者何玉華攝）

2025/03/04 00:34

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨3日召開記者會，指控罷免國民黨立委王鴻薇的團體違法募款，並曝光罷免團體幹部的個人資料，民進黨台北市議員簡舒培痛批，從台北市長蔣萬安放任罐頭式惡意檢舉、傅崐萁將表達抗議的葉老師強硬拖出場，再到公佈罷免志工個資，要求檢調查志工公司的金流，國民黨面對大罷免潮，毫無反省之心，繼續以威脅恐嚇暴力的手法對付異議者，依舊是那個崇尚威權、眼中只有自己政治利益、毫不在乎人民想法的戒嚴第一品牌。

簡舒培表示，國民黨面對大罷免潮，毫無反省之心，而是變本加厲地用暴力與鬥爭來對付人民，試圖以各種方式封住不同意見者的嘴巴；蔣萬安嘴上說「依法行政」，實則放任海量罐頭式惡意檢舉罷免友善店家，公務員疲於奔命對支持罷免店家頻繁查水表，市府體系淪為國民黨側翼。傅崐萁辦植樹活動卻成「問政說明會」，造謠舔共到80歲葉姓老師看不下去，勇敢發聲卻被囉推出場外、一路追罵，還被傅崐萁影射是「民進黨側翼」，連藍營花蓮市長都看不下去。

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簡舒培說，3日更變本加厲，直接公佈罷免志工的個資，要求檢調去查志工公司的金流，被質疑肉搜民眾後，國民黨發言人楊智伃還說「都是公開資訊」；但罷免志工並非公眾人物，平民百姓的個人資料，算什麼公開資訊？

簡舒培說，國民黨過去為了鞏固統治權力，威權迫害無數台灣人民，使得許多長輩們對政治聞之色變，對公共議題不敢有一絲聲音；沒想到在現在這樣民主自由的社會，國民黨還是那101招：恐嚇人民，想方設法讓反對者不敢再發聲。國民黨主席朱立倫在228和平紀念日還說「國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任」，但國民黨不僅沒有為當年的暴行負責，還繼續以威脅恐嚇暴力的手法對付異議者，除了「不反共了」之外，國民黨從沒改變過，依舊是那個崇尚威權、眼中只有自己的政治利益、毫不在乎人民想法的戒嚴第一品牌。

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