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    南市議會2議員拍桌互嗆 議長邱莉莉道歉平息紛爭

    台南市議會今天召開程序委員會，會中，市議員陳昆和（右）與周嘉韋（左）兩人發生口角衝突，雙方拍桌互嗆。（記者蔡文居攝）

    台南市議會今天召開程序委員會，會中，市議員陳昆和（右）與周嘉韋（左）兩人發生口角衝突，雙方拍桌互嗆。（記者蔡文居攝）

    2025/03/03 22:34

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午召開程序委員會，會中通過3月11日至20日於新營民治議事廳召開本屆第8次臨時會。會中，無黨籍市議員陳昆和與民進黨籍市議員周嘉韋發生口角衝突，雙方拍桌互嗆，議長邱莉莉打圓場表達歉意，並宣布暫時休息才平息爭議。

    第8次臨時會第1次程序委員會主要討論議事日程草案及編審各項提案，會議由召集人邱莉莉議長主持，委員蔡育輝、林燕祝、陳秋宏、周嘉韋、陳昆和、林冠維及Ingay Tali穎艾達利議員出席，南市府副市長葉澤山及秘書長方進呈率市府相關局處首長列席。

    會中，具律師身份的無黨籍市議員陳昆和提動議，抱怨先前他行文請議會為0221地震災後重建和災民安置召開臨時會，卻未獲議會回文；同為律師出身的周嘉韋聞訊表達不滿，互批法律人卻不知會議進行程序，雙方拍桌互嗆，氣氛火爆。

    邱莉莉宣布休息5分鐘，她說，陳昆和一直對當地震災相當關切，1月24日確實有行文市府及議會表達希望召開臨時會，討論災後重建的問題。因適逢即將過農曆年，加上市府人員也正忙於救災，而且3月也即將召開臨時會，認為沒必要提前召開。她之前有口頭向陳說明，但未正式回文，對此她向陳表達歉意。由於氣氛不佳，蔡育輝也幫忙打圓場說他尿急，建議邱莉莉趕快休息，休息過後，紛爭平息，會議再度進行，確認3月11日至20日召開臨時會。

    南市議會今天下午召開程序委員會，會中通過3月11日至20日於新營民治議事廳召開本屆第8次臨時會。（記者蔡文居攝）

    南市議會今天下午召開程序委員會，會中通過3月11日至20日於新營民治議事廳召開本屆第8次臨時會。（記者蔡文居攝）

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