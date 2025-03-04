傅崐萁遇事就怪綠側翼 沈伯洋丟截圖：總召才是受到東南亞網軍歡迎！

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/03/04 01:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁每次爆出負面指控就說是民進黨的網軍在抹黑造謠，包括2日花蓮退休名師葉春蓮在他的場子痛批他「通匪」，傅崐萁第一時間也向現場支持者影射葉老師就是綠營側翼。不過綠委沈伯洋3日直接到傅崐萁的臉書踢館，披露會分享傅崐萁文章的粉專被發現追蹤者竟然都是看起來像來自東南亞國家的外國帳號，狠酸「我都不知道總召在東南亞那麼受歡迎」！

傅崐萁2日藉植樹節之名號召舉辦行固樁之實的問政說明會，遭近80歲的葉春蓮嗆聲，隨後叫人將葉春蓮架出場，還當著支持者的面在台上酸「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度」。而相關畫面被曝光後，引爆外界怒火，傅崐萁和國民黨花蓮縣黨部3日白天還說此事件合理懷疑是綠營在背後惡意操弄，並稱葉春蓮過去與綠營議員友好，本來就是深綠支持者。

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可見輿論越燒越大，傅崐萁3日晚間急改口，在臉書PO文稱他其實與葉老師「站在一起」，將所有事情推給總統賴清德，怪賴政府分化台灣社會，整天只會喊抗中保台，把所有不合綠意的都打成中共同路人，透過綠媒、網軍、側翼混淆是非，還說葉春蓮被民進黨欺騙「絕不是葉老師的錯」。

看到傅崐萁的貼文，沈伯洋隨即在底下留言貼出花蓮某地方媒體轉發傅崐萁貼文的截圖，細看該媒體粉專的追蹤者清單，可以看到一整排都是疑似東南亞國家的假帳號，忍不住譏諷：「只要被批評，就說是綠營網軍，這跟中共被批評就說是西方世界策動有什麼兩樣？一天到晚說網軍，那我問一下，分享傅總召文章的粉專，追蹤者是熱情的外國人嗎？我都不知道總召在東南亞那麼受歡迎！」

沈伯洋接著說：「你說跟葉老師站在一起，但你們黨部今天才把老師抹綠，口徑一致那麼難嗎？你說我台灣和美國有房子，但我兩邊都沒有，堂堂總召連查證能力都沒有。我說過找到我房子我就辭職，找不到的話，你應該為你的造謠負責。接下來我遇到你都會問，你拿到房產證據了沒？」不過不知是何原因，沈伯洋的留言在傅崐萁的貼文底下似乎被刪除，於是沈伯洋在個人臉書貼文備份，盼傅崐萁回應質疑。

沈伯洋分享傅總召文章的粉專，想問，追蹤者是熱情的外國人嗎（圖）？他都不知道總召在東南亞那麼受歡迎。（翻攝沈伯洋臉書）

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