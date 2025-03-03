質疑陳佩琪選舉補助款是否繳房貸 許富舜遭柯粉威脅報案

民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師。 （資料照，記者劉信德攝）

2025/03/03 20:34

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉入弊案，去年底被起訴且遭羈押禁見；然柯父近日逝世，台北地院裁定至3月10日解除禁見，可與妻子、母親、妹妹與弟弟會面。昔日的學生許富舜今年初爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家，近日柯妻陳佩琪在臉書表示柯被栽贓圖利，許富舜於PO文留言，若不將選舉補助款納入名下，如今不會有此種狀況，沒想到卻被網友恐嚇「造謠死全家」，許富舜今已報案、向網友提告。

許富舜表示，他近日遭受死亡威脅、惡意抹黑、誹謗、指控專業等不實言論，甚至在2月28日當天，有匿名帳號留言「殺死全家」，試圖製造恐懼與社會對立，這已不僅是對個人的攻擊，更是對台灣民主價值的挑戰。

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許富舜指出，他身為白色恐怖受難家屬，其家族曾因堅持信念而遭受政治迫害，多人死亡，如今卻在歷史傷痛的日子，再度遭受惡意恐嚇，這不僅令人痛心，也更加堅定他捍衛言論自由與社會公義的決心。

許富舜說，針對網路上的恐嚇、誹謗、散布不實訊息、妨害名譽等惡意行為，他正式向警方報案，並提出刑事告訴，追究相關責任，決不姑息，台灣社會應該建立在理性討論與事實基礎之上，而非容許網路暴力、政治恐嚇操弄輿論、壓制異見。

許富舜強調，台灣的民主自由得來不易，絕不能讓惡意抹黑與政治操作踐踏殆盡，他呼籲所有關心台灣未來的人，共同抵制這類惡意攻擊，讓社會回歸理性討論，守護我們珍貴的民主價值。

許富舜針對網友的恐嚇已報案、向網友提告。（許富舜提供）

許富舜遭受死亡威脅。（記者楊心慧翻攝）

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