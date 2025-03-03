「一日北高」拿北市補助遭批！主辦協會：272人報名 民眾黨僅13人參加

民眾黨挑戰「一日北高」自行車隊到桃園應援站暫停。（資料照）

2025/03/03 19:59

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議員洪健益今（3）日批評，北市府用公帑補助民眾黨主席黃國昌參加的「一日北高」單車活動，是利用公家資源創造個人政治舞台。主辦單位台北市體育總會自由車協會表示，歡迎所有政治人物參與協會辦理的活動，當天有提醒不能將旗幟、標語帶入會場，協會平常心看待，並希望北高挑戰繼續辦下去。

黃國昌日前表示，在228這天參加一日北高的行動，已經成為民眾黨的重要傳統。對於是否覺得活動變調成政治活動？台北市體育總會自由車協會秘書長蘇青山說，這是他們黨內的事情，跟體育活動沒有關係，只是正好他們選上這場活動參與。他說事前並不知情民眾黨在活動現場要做什麼事情，協會也不曉得找誰溝通，但當天有要求該黨的旗幟、標語不能進入會場，也不能呼口號，而他們原則上都有配合。

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蘇清山表示，一日北高及雙塔活動自2012開辦，至今已邁入第14年，今年開放800個名額，報名參加人數272人，其中民眾黨僅13人報名參加，其他都是一般民眾，而民眾黨前主席柯文哲剛開始參加時，加上他的朋友更只有5、6個人參加，並不認為這是民眾黨的政治活動。

台北市自由車協會每年各項活動加總約1萬5000人次參加，其中武嶺、塔塔加都有超過2000人，紫南宮則有超過3000人參與，蘇清山說，一日北高挑戰算是規模比較小的。

蘇青山指出，過去很多政治人物都會參加活動，例如路跑、萬人泳渡等，重點就是不要出現政治標語跟政黨活動。他說體育活動多多少少會被政治力牽扯到，協會平常心看待，感謝議員的指導，希望活動繼續辦下去。他表示，協會按照程序申請補助，但因補助最終目的是希望活動能自給自足，因此活動的補助款會慢慢遞減，例如以前有20萬，現在剩下17萬。

台北市體育總會自由車協會於2009年登記設立，現任理事長為黃淑英。協會表示，辦理的各項活動無論是地方首長或議員要參與都歡迎，同時也無理由拒絕特定政治人物參與，協會本著辦理體育活動與發展自由車競技的本份，不為特定政黨服務，期盼全國愛好自由車的車友共同參與。

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