藍委提國軍加薪！他質疑「錢多了榮耀又何在？」 引網炸鍋

網友質疑，就算是提升國軍官兵待遇，但還是無法提升榮譽感。軍人示意圖。（資料照）

2025/03/03 22:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團今（3）日宣示，將提出《軍人待遇條例》等4個修正草案，提升國軍官兵待遇，同時將1年期義務役薪資比照最低薪資、志願役加給提升2萬。不過就有網友質疑，「這個國家真的有在好好照顧入伍和退役的軍人嗎？錢多了，榮耀又何在？」引發網友討論。

網友日前在Dcard以「軍旅生涯是真的愛國？還是只為了討生活？」為題發文表示，他看到國民黨團提修法，計畫提升國軍官兵待遇的新聞，讓已退伍的他思考，當時身邊簽志願役的同梯絕大都是因為「沒錢」、「沒志向」，身邊好像真的沒有任何人說自己是為了保衛台灣而入伍。

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他表示，問身邊的人聽到國歌或者看到國旗有什麼感覺？大多數人都回答「無感」，在兵營裡上級長官也說直了，「程序走完，別鬧事惹我麻煩，待到退伍就好」，甚至同梯宣誓時舉單手，「嘴巴動動不用發聲，看起來合群就夠了」。這些情況讓他質疑，「這個國家真的有在好好照顧入伍和退役的軍人嗎？錢多了榮耀又何在？戰爭來時難道要完全指望其他國家的支援嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛回應，「先有家，才有國，愛國之前，要有生活，我們是為了家人、為了自己才去當兵的，連家都養不起，談何愛國？先提高薪水跟訓練質量，減少沒用的業務再來談愛國吧？」、「美軍也是靠錢和福利在招募的，愛國心只是附帶，如果比照台灣的薪資待遇，美軍馬上也有嚴重的缺員問題。錢雖然簡單暴力，看似無腦，實際上一直都是招募的最大誘因」、「先有錢，才愛國；沒有錢，叛國乃兵家常事」。

但也有熱血留言，海軍官校的網友說，「為了國家，為了榮譽，中共來，我只允許他們的到兩樣東西，第一樣滿肚子鉛彈，第二樣他們自己的鮮血，就這麼簡單。」

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