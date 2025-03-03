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    楊佩樺退黨》高雄小黨結盟搶攻議員？張博洋曝「這3區」需協商

    高雄小黨結盟搶攻下屆議員？張博洋提到，若小黨有共識，自己也願參與初選。（翻攝張博洋臉書）

    高雄小黨結盟搶攻下屆議員？張博洋提到，若小黨有共識，自己也願參與初選。（翻攝張博洋臉書）

    2025/03/03 19:34

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前台灣基進高市黨部執行長楊佩樺退黨，引發地方關注小黨結盟方向?身兼基進高市黨部主委的議員張博洋表示，能同理支持者的焦慮，但絕沒忘記創黨理念，他同時提到「這三區」不只需與潛在小黨溝通，民進黨也是協商對象。

    張博洋指出，以理想來說，奪回被白色陣營代言的第三勢力詮釋權，並打造沒有中共代理人的多元政治生態，讓「監督」二字回歸理性、合理，這是小黨們的共同理想。

    但現實面來說，兩年後第一個會遇到的問題就是選區強碰，選區協調本來就是很正常的事，沒必要怕人家說什麼「啊你們協商就是為了選舉」，當然是為了選舉更是為了選上去推動理念！

    在同樣現實問題下，去年多次青鳥集結、數場打藍白議題合作，「共同抗藍白」為過去常針鋒相對、立場壁壘分明的小黨們重新開啟對話的契機，高層間也有機會討論，如何務實面對一年多後的選舉。

    他進一步提到，以高雄黨部可能的提名為例，前鎮小港區、鳳山區、三民區，不只需要與潛在小黨溝通協商，最大友軍民進黨也是協商的對象，協商不是黃國昌、傅崐萁式的胡亂喊價，而是負責任的採取行動，不放棄任何擴大本土派席次的可能。

    他說，若小黨們協商決議是要舉辦初選，自己（選區在三民）也會積極應對這場良性競爭，爭取更多民意支持。

    張博洋提醒，地方選舉只是一年後會遇到的挑戰，在這座山後面，基進還要持續推動正名、推抗中法案、推制憲，台灣新共和的使命若要完成，會需要更多人民、團體、政黨一起來支持；所以請大家不要被困在「基進會不會與時代力量合作」這種錯誤命題上，而忽略了該思考，台灣面臨到雙親中在野黨夾殺本土執政黨的政治困境時，我們該如何突破？

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