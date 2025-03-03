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    轟國民黨是台灣民主毒瘤 王婉諭：曝光罷團志工個資恐嚇公民

    時代力量黨主席王婉諭。（記者田裕華攝）

    時代力量黨主席王婉諭。（記者田裕華攝）

    2025/03/03 19:04

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨今（3）日召開記者會，指控發起罷免國民黨立委王鴻薇的公民團體，明知不得收受政治獻金卻違法募款，並曝光罷免團體幹部的真實姓名，喊話檢調儘速介入徹查。時代力量黨主席王婉諭痛批，中國國民黨真是台灣民主的毒瘤，被公民賦予權力的人，反過來用權力霸凌公民，這種糟糕的行徑，就是國民黨應該被罷免的原因。

    王婉諭晚間在臉書發文指出，國民黨今天早上召開記者會，大肆公布多個「公民罷免團體」領銜人的真實姓名、個資、任職單位、對話紀錄，威脅要檢調展開調查，國民黨發言人還怒嗆：「當你們用相同力道檢驗藍營立委的時候，你們也會受到同等的力道回應，來檢驗你們的所做所為。」

    「請問國民黨，你們這是在威脅、恐嚇公民嗎？」王婉諭批評，立委是人民選出來的公職人員，不只領著公帑還掌握公權力、話語權，人民為什麼不能檢驗、監督；反之，公民沒有公權力、沒有權勢、沒有領納稅人的錢，憑什麼要被國民黨這樣查水表？

    王婉諭續指，國民黨青年軍自己發起的報復性罷免，拿黨員名冊來抄，充斥著一堆逝者連署、幽靈連署，共計12案通通遭駁回，罷免成案35（藍委）比0（綠委），面對這麼難看的結果，國民黨不思檢討，居然還惱羞成怒，反過來攻擊按部就班、依法成案的公民團體，這算什麼民主政黨。

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