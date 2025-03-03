港人移民來台擬增「長期居留」 陸委會：凝聚最大共識後推動

為防堵中共透過港澳移民對台滲透，官方研議港人移民擬新增「長期居留」選項，給港人類似永久居留，但不必取得我國身分證，降低國安風險。（路透）

2025/03/03 18:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為防堵中共透過港澳移民對台滲透，官方研議港人居留滿1年可申請定居規定，擬調整改為4年，於居留、定居外，新增「長期居留」選項，給港人類似永久居留，但不必取得我國身分證，降低國安風險。陸委會今日強調，會在凝聚社會最大共識後，再行推動。

熟稔國安情勢的官員向本報透露，政府正盤點「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人過去因歷史背景，來台居留滿1年就可申請定居拿台灣身分證，無論是結婚、投資移民或專業人士居留，幾乎第2年就可申請定居，全世界沒有一個國家的定居條件，像台灣如此寬鬆。

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官員指出，面對中共透過香港對台滲透，基於國家安全考量，政府在2020年修正港澳居民居留定居許可辦法，對曾任職中共黨政軍機構，或在港任職該等機構投資企業或媒體的港澳人士，可不予許可居留。

官員強調，香港日漸趨同中國，中共以「洗人口」方式將大量中國人移到香港，原港人居留滿1年可申請定居的設計，已到了需要調整階段。未來擬比照外國人來台定居規定，至少居留待滿4年，再申請定居；中配目前是居留滿6年可申請定居，港澳人士若調整為4年，仍比中配優待。

「未來可能增加長期居留！」他提及，除現行「居留」、「定居」外，對港人來台擬新增「長期居留」項目，「長期居留」類似永久居留概念，調整方向正研議中。

據規劃，「長期居留」不是定居拿台灣身分證，無法取得投票權、公民權，而是讓港人可在台灣長期居留。確實也有港人不想拿定居入籍，只想在台長期居住的，且「長期居留」國安風險較低，不會擁有台灣身分證或影響投票。

對此，陸委會表示，近年因港澳情勢變化快速，各界屢有檢討港澳居民居留定居制度的建議。針對相關意見，因所涉層面廣泛，政府尚在整體評估，會在維護國家安全的前提及衡量人道考量、整體國家資源下審慎研議，並與各界充分諮詢與溝通，凝聚社會最大共識後，再行推動。

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