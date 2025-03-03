藍營擬提案志願役加薪2萬 國防部：應徵詢政院評估財源

國防部發言人孫立方。（資料照）

2025/03/03 18:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院國民黨團今（3）日宣示，將提出《軍人待遇條例》等4個修正草案，提升國軍官兵待遇。對此，國防部發言人孫立方今日表示，國防部的官兵待遇調升方案，已上報行政院；根據《預算法》第91條規定，立法院提出涉及歲入、歲出大幅變動的法案，應須向行政院徵詢，因為這還涉及政府財力籌措等，行政團隊都須做評估。

立法院國民黨團今日召開記者會宣布軍人待遇改革4項方案，本會期將修《軍人待遇條例》等，讓義務役薪資不得低於基本工資，並提高志願役勤務加給，從現行的1萬元提高至3萬元，另也將修法將戰鬥部隊的加給加倍、提高地域加給、超時加給等，為國軍爭取應有的權益。

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不過，民進黨立委王定宇批評，國民黨大概是面臨大罷免就開始大撒幣，卻忘了自己把國家總預算能砍的砍、能凍的凍，又要開出這樣的政治支票，並不是一個負責任的態度。他強調，作為負責任的政黨或政治人物，應思考財源從哪裡來，否則有違憲疑慮，建議支持國防部所提出的方案。

對此，國防部發言人孫立方今日表示，對於國軍志願役加給或者勤務加給調升，國防部已經過長時間整密研究，整體方案已經上報行政院，後續依照行政院的政策指導，需要考量國家財政狀況執行，透過這個方式，將對人力補充有所幫助。

對於立委提案，孫立方說，就他初步瞭解，《預算法》第91條明確規定，由立法院提出的相關法案裡面，不管是歲出和歲入的變動，必須向行政院徵詢，這包含財力籌措、政府整體施政影響，行政團隊都必須做評估，這是國防部對此事的基本立場。

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