川普嗆澤倫斯基無牌可打 AIT前處長司徒文建議台灣實施2年義務役

「2025TTX區域安全兵推」開幕式在政大公企中心進行，包括美國在台協會（AIT）前處長司徒文（中）等國內外專家學者與會參與討論。（記者林正堃攝）

2025/03/03 16:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在日在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）舉行直播會談，最終雙方不歡而散，川普席間更訓斥澤倫斯基手上無牌可打。談及台灣能夠為與川普談判做哪些準備，美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William Stanton）建議，面對潛在威脅，台灣應實施2年義務役，並期待台灣內部減少政治分歧，強調「現在不是搞政治的好時機」。

政大國關中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會主辦的「2025TTX區域安全兵推」今（3）日開幕。國民黨立委陳永康、美國在台協會（AIT）前處長司徒文、台灣安全研究中心主任劉復國皆受邀出席。

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司徒文先肯定蔡政府任內恢復一年義務役，他認為以台灣面對的潛在威脅，施行2年義務役會更加妥適，希望能看見更強的台灣軍隊；台灣在可能受到威脅時，應減少內部政治分歧，「現在不是搞政治的好時機」。

司徒文也建議，台灣應利用在半導體晶片領域的領導地位，在全球為自身尋求更多支持。

談及川普與澤倫斯基爆發口角的會談，司徒文說，在他過去34年的外交官職涯中，沒有人會因為斥責高層級外賓而獲得讚譽，他對澤倫斯基受到的對待感到很失望。

被問到台灣是否會是下一個烏克蘭，司徒文指出，國務卿魯比歐對台灣表達強烈支持，川普卻拒絕對台灣議題表明立場，他推測，川普明白必須處理與中國領導人的關係，可能有其策略考量。司徒文認為，台灣這樣自由民主的國家，值得美國的支持。

陳永康則認為，台灣與烏克蘭的狀況完全不能相比，烏克蘭成功的案例在台灣未必能夠複製，台灣也不應為失敗的經驗付第二次學費。

劉復國表示，看到美國與烏克蘭的互動後，提醒台灣應該更加自我加強，朝向獨立自主前進，面對國安危機時，不僅要維持與川普政府的關係，也不要忘記維持兩岸穩定；他也指出，兵推團隊近期赴多國參加會議發現，面對不確定性太高、主張美國優先的川普政府，其他國家反而有了動力，促成彼此之間的訊息互通、相互合作。

「2025TTX區域安全兵推」開幕式在政大公企中心進行，包括美國在台協會（AIT）前處長司徒文等國內外專家學者與會參與討論。（記者林正堃攝）

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