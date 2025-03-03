藍營點名「豪門少東造謠」 主廚曾璽文怒：百年大黨抹黑百姓笑死人

曾璽文昨天也因為發文聲援葉春蓮被藍營點名造謠，曾璽文今下午也透過臉書做出回應。（圖翻攝自「海洋主廚 愛爾文」臉書粉專）

2025/03/03 19:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮退休名師葉春蓮昨天（2日）在國民黨黨立院黨團總召傅崐萁號召舉辦活動的場子怒嗆傅崐萁「通匪」，遭人粗魯架離會場，今天（3日）傅崐萁和藍營竟然還稱葉春蓮就是綠營側翼安排去鬧場的，進一步讓輿論怒火延燒。除此之外，近來積極參與花蓮罷傅行動、在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文昨天也因為發文聲援葉春蓮被藍營點名造謠，曾璽文今下午也透過臉書做出回應，「一個百年大黨抹黑我一個百姓，真的是笑死人了！」

葉春蓮昨天在傅崐萁的場子痛批傅崐萁通匪，遭在場其他人圍剿，隨後幾名大漢粗魯地將已近80歲的她架離會場，相關畫面全被拍下PO網，引爆輿論怒火。曾璽文昨日在臉書就聲援葉春蓮，怒斥傅崐萁濫用台灣的民主自由，來試圖消滅台灣的民主自由，呼籲花蓮人民第二階段連署務必要站出來，罷免掉通匪的立委。

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而今傅崐萁和國民黨花蓮縣黨部表示，昨天的活動是不對外開放的，也沒有邀請媒體，全程禁止錄音錄影，葉春蓮咆哮時卻剛好有二樓牆角視角偷拍的影片流出，合理懷疑是綠營側翼與網軍的預謀惡意操作。藍營還點名曾璽文，「知名龍蝦海鮮餐廳豪門少東實則為本次花蓮罷免團體核心人物，公開造謠聲稱葉某是因受騙參加贈盆栽活動才到場，這完全毫無根據。全場近2000民眾、2000雙眼睛親眼見證全部過程，呼籲社會大眾以事實為依據，不要輕信造假謠言。」

對此，曾璽文今天下午在臉書發文，「我真的會笑死，葉老師在稍早受訪的時候，就有說她運動完路過有看到在發盆栽，然後會場又很多人想說進去看看。接下來事情有一堆影片可以作證，有沒有強推、拉扯、追著咆哮辱罵？相信在場2000位民眾眼睛都是雪亮的。至於會場的影片為何會流出？就表示你們自己動員的人根本不忠誠，也不是每個人都心甘情願去聽的，自己流失民心成這種程度，還造謠別人在演戲！」

「影片哪來的？我在threads上撈的啊，你們想知道第一手資訊，也可以上threads去找啊！至於葉霸在場外拉扯的影片，是蹲點在外面的記者拍到的，我何德何能動員2000人，還跟葉霸套好招要嗆聲的事？還找人去拍？真的是太瞧得起我了！造謠我就算了，這根本對葉霸是一種污辱！」

曾璽文最後更吐槽：「我一個沒有政黨背景、家族勢力的人，只能在網路上講講幹話寫寫文章而已，說我是豪門少東？我是豪門少東每天還要上班？我是豪門少東還要自己挖截油槽？我是豪門少東現在早就在日本食品展了，還要為去年一整年的營業虧損煩惱？一個百年大黨抹黑我一個百姓，真的是笑死人了！格局呢？謝謝百年國民黨、花蓮縣黨部的認證，何必跟我一個小老百姓計較？是怕我出來選喔？」

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