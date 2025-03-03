被國民黨曝光罷團身分竟是她 嗆國民黨挑錯人查水表

被國民黨點名的蔡阜蓉下午直接在社群回應，早做好被放大檢視的準備，不怕國民黨的暴力跟鬥爭手法，「國民黨挑錯人查水表了。」（圖擷取自蔡阜蓉脆）

2025/03/03 16:40

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨今（3）日召開記者會，指控發起罷免國民黨立委王鴻薇的團體，明知不得收受政治獻金卻違法募款，並曝光罷免團體「文宣組長」在節目上化名「阿美」，本名叫蔡阜蓉，希望檢調單位啟動調查是否有涉及違法金流；蔡阜蓉下午直接在社群回應，早做好被放大檢視的準備，不怕國民黨的暴力跟鬥爭手法，「國民黨挑錯人查水表了。」

約27歲的蔡阜蓉是一個直播主，擅長唱歌、主持、直播，還是APP UI/UX設計師，在被國民黨曝光身分後，她下午在社群直面回應說，「阿美」是很熟很熟的朋友喚的小名，工作上的藝名是沐容；當初使用小名擔任團隊發言人是為了保護家人、以及避免個人身分模糊罷免行動的焦點。

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對國民黨公布她的個資並要求檢調調查她公司的金流，她強調完全經得起檢驗，從投入罷免行動的那一刻起，就做好所有被放大檢視的準備了。要國民黨支持者看清楚，肉搜、公開人民個資，就是國民黨的作風；國民黨對付不同聲音的方式，就是用各種暴力及鬥爭手法讓人閉嘴，昨天花蓮對葉老師是這樣，今天對她也是這樣，「你們有辦法封住2300萬人民的嘴嗎？」

蔡阜蓉強調，她只是一個普通公民，一個深愛台灣的台灣人。她可以自己蒐證、自己打官司把性猥褻的加害者告到入獄並賠償他81萬，沒有道理會因為國民黨對她的個人攻擊而放棄繼續投入罷免行動，「我有一顆非常強大的內心，只能說國民黨挑錯人查水表了。」

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