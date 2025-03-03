為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    吳存金涉貪請辭獲准！盧秀燕：陽光政治重廉潔 沒有討論空間

    台中市地政局長吳存金涉貪特別費請辭獲准，盧秀燕（圖）說，陽光政治重廉潔，沒有討論空間。（記者蘇孟娟攝）

    台中市地政局長吳存金涉貪特別費請辭獲准，盧秀燕（圖）說，陽光政治重廉潔，沒有討論空間。（記者蘇孟娟攝）

    2025/03/03 16:24

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市地政局長吳存金涉不實核銷特別費，遭台中地檢署搜索約談，並以100萬交保，今請辭獲准；台中市長盧秀燕下午指出，她是在赴日訪問期間得知此事，但第一時間並不清楚吳為何被調查；她強調，上任來推動陽光政治，「首重廉潔，沒有討論空間」，因此同意吳請辭；盧秀燕並強調，全力配合司法檢調調查，絕不護短，也相信司法會勿枉勿縱。

    吳存金是盧秀燕政大學姐

    吳存金是盧秀燕政大地政系的學姐，吳在台中市前市長胡志強及林佳龍任內曾擔任地政局副局長，直到盧秀燕上任後出任局長重用，頗受盧秀燕信任，這次傳出疑不實核銷特別費爭議，外界關切盧秀燕態度。

    盧秀燕說，她是在赴日訪問時得知吳存金被檢調約談消息，但當時第一時間因涉司法，檢調調查不公開且保密下，她第一時間並不了解吳因何案件被調查，直到數天後才略知消息，但截至目前相關涉案情況仍未完全證實。

    但盧秀燕強調，吳存金涉司法案件被調查後，向她提辭，基於她上任以來推動陽光政治，要求公務人員首重廉潔，「沒有討論空間」，因此她同意吳的請辭案，台中市政府並會全力配合司法檢調調查，「絕不護短」，也相信司法會勿枉勿縱。

    盧秀燕再強調，她要求所有市府團隊首長，必須以最高原則自我檢視、自我要求。

    盧秀燕說，吳存金是否涉不當使用個人特別費，須由司法檢調證實，但她認為，首長的特別費雖是個人經費，仍須遵守廉潔原則及規範，須依法申報、使用，一切要合規合法才行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播