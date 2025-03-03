吳存金涉貪請辭獲准！盧秀燕：陽光政治重廉潔 沒有討論空間

台中市地政局長吳存金涉貪特別費請辭獲准，盧秀燕（圖）說，陽光政治重廉潔，沒有討論空間。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/03 16:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市地政局長吳存金涉不實核銷特別費，遭台中地檢署搜索約談，並以100萬交保，今請辭獲准；台中市長盧秀燕下午指出，她是在赴日訪問期間得知此事，但第一時間並不清楚吳為何被調查；她強調，上任來推動陽光政治，「首重廉潔，沒有討論空間」，因此同意吳請辭；盧秀燕並強調，全力配合司法檢調調查，絕不護短，也相信司法會勿枉勿縱。

吳存金是盧秀燕政大學姐

吳存金是盧秀燕政大地政系的學姐，吳在台中市前市長胡志強及林佳龍任內曾擔任地政局副局長，直到盧秀燕上任後出任局長重用，頗受盧秀燕信任，這次傳出疑不實核銷特別費爭議，外界關切盧秀燕態度。

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盧秀燕說，她是在赴日訪問時得知吳存金被檢調約談消息，但當時第一時間因涉司法，檢調調查不公開且保密下，她第一時間並不了解吳因何案件被調查，直到數天後才略知消息，但截至目前相關涉案情況仍未完全證實。

但盧秀燕強調，吳存金涉司法案件被調查後，向她提辭，基於她上任以來推動陽光政治，要求公務人員首重廉潔，「沒有討論空間」，因此她同意吳的請辭案，台中市政府並會全力配合司法檢調調查，「絕不護短」，也相信司法會勿枉勿縱。

盧秀燕再強調，她要求所有市府團隊首長，必須以最高原則自我檢視、自我要求。

盧秀燕說，吳存金是否涉不當使用個人特別費，須由司法檢調證實，但她認為，首長的特別費雖是個人經費，仍須遵守廉潔原則及規範，須依法申報、使用，一切要合規合法才行。

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