被嗆通匪就叫人粗魯架離 黃暐瀚：如果傅崐萁「這樣做」就好了......

退休教師葉春蓮遭人架離會場的畫面被拍下。（民眾提供）

2025/03/03 16:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁2日在花蓮藉「植樹節」舉行問政說明會，被曾榮獲師鐸獎的退休教師葉春蓮怒嗆「通匪」，隨後傅崐萁的支持者群起砲轟葉老師，還有幾名大漢將葉春蓮架離，畫面曝光引發輿論怒火。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，如果傅崐萁當下選擇與這位葉老師溝通、回應通匪質疑，或許外界看這件事情的角度會變得不一樣。

傅崐萁昨天透過國民黨花蓮縣黨部在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，動員近2000名民眾參加，一上台就開始在罵民進黨，要鄉親別聽信綠媒跟側翼的報導，讓高齡已近80歲的退休老師葉春蓮聽不下去，起身怒嗆台上的傅崐萁「通匪」，隨後數名傅崐萁的支持者罵葉老師「垃圾」，並有幾名大漢出現將其架出場。

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葉老師遭受如此對待的畫面曝光後，不只讓大批曾受其教誨的學生氣憤，各界也紛紛聲援葉老師。對此，黃暐瀚今天（3日）在臉書發文，「我不是花蓮人，我從沒聽過葉春蓮老師。一夜過去，才發現葉老師居然是這麼一號人物，師鐸獎得主，桃李滿花蓮，現在一堆花蓮人都跳出來，為老師加油打氣！」

「葉老師綽號『葉霸』，她反傅崐萁，是她的自由！同時花蓮也存在支持傅崐萁的公民。既然葉老師質疑傅崐萁『通匪』，而這也正是這次大罷免的關鍵核心，當天看到有年長婦人在台下嗆聲，傅崐萁最好的選擇不是請她離開，而是請她『上台』，當面詢問為什麼不滿？並且公開回應『通匪』的質疑。」

黃暐瀚認為，「如果傅崐萁這麼做，不但今天這條新聞的角度會不一樣，會變成『理性面對嗆聲，傅崐萁公開回應通匪質疑』。連葉霸老師，都可能對傅崐萁另眼相看。舉葉霸與傅崐萁為例，講的其實不只葉霸和傅崐萁。往後台灣超過40位立委要面對『被罷免』，下鄉開問政會，說明會，甚至市場握手拜票的時候，都可能遇到嗆聲或抗議的人士。怎麼應對？才是加分？值得今年其他也面對罷免麻煩的立委參考深思。」

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