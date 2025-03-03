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    藍白批不禮貌 總統府揭公文打臉：藍昔稱「政黨不宜推薦大法官」

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    2025/03/03 16:19

    〔記者陳昀／台北報導〕藍白聯手在立院否決司法院大法官人事同意權案，賴總統近日重啟提名，藍白又批未循扁政府往例正式行文通知在野黨推薦、「連基本禮貌都不做」。總統府今出示公文指出，陳水扁前總統確實曾行文在野黨，當時國民黨、親民黨皆函復表達政黨不宜推薦人選，馬政府也決議不函請任何政黨推薦大法官、延續至今，呼籲政治人物本於事實理性問政，也勿昨是今非。

    針對藍白質疑，總統府發言人郭雅慧昨晚澄清，馬前總統、蔡前總統任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時「皆未行文任何政黨推薦」；然而，國民黨團書記長王鴻薇今再質疑，陳水扁前總統曾有紀錄，歷史不能隨便竄改。

    郭雅慧今天下午重申，一如前次所提，馬前總統、蔡前總統任內提名大法官，「皆未函請任何政黨推薦人選」是事實，呼籲政治人物發言應可善加查證，並本於事實理性問政。

    郭雅慧進一步說明，2003年陳前總統進行大法官提名作業時，確實曾函請國會主要政黨推薦優秀人選，各政黨並未推薦。而當時國民黨、親民黨都函復總統府表達，「大法官職司維護憲政體制，屬性超然，提名人選應尊重專業，摒除政治考量」等重點，當時兩黨也都認為政黨不宜推薦人選。

    郭雅慧並說明，馬前總統任內，大法官提名審薦小組曾於2008年8月1日會議中，作成決議，「鑑於司法院為獨立機關，大法官須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，不受任何干涉，故該次提名作業不請政黨推薦」。而此項原則作法，之後歷次大法官提名審薦作業也採行迄今。

    郭雅慧強調，也因此，在馬前總統、蔡前總統任內，總統府於提名大法官時，皆未函請任何政黨推薦人選。這些脈絡年代並不久遠，查證亦不困難，呼籲政治人物本於事實、理性問政，也勿昨是今非。

    國民黨、親民黨過去都曾函覆總統府表達政黨不宜推薦大法官人選。（圖由總統府提供）

    國民黨、親民黨過去都曾函覆總統府表達政黨不宜推薦大法官人選。（圖由總統府提供）

    國民黨、親民黨過去都曾函覆總統府表達政黨不宜推薦大法官人選。（圖由總統府提供）

    國民黨、親民黨過去都曾函覆總統府表達政黨不宜推薦大法官人選。（圖由總統府提供）

    國民黨、親民黨過去都曾函覆總統府表達政黨不宜推薦大法官人選。（圖由總統府提供）

    國民黨、親民黨過去都曾函覆總統府表達政黨不宜推薦大法官人選。（圖由總統府提供）

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