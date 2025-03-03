網路留言批葉春蓮暴力老師常體罰 昔日同事挺：家長爭相把孩子放她班級

花蓮80歲名師嗆傅崐萁「通匪」遭國民黨反擊指控為綠營側翼預謀鬧事，花蓮黨部還拿出葉老師多年前搶救校園老樹的相片證明跟綠營友好。（記者王錦義攝）

2025/03/03 16:37

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，80歲退休老師「葉霸」葉春蓮質疑活動目的，嗆傅崐萁「通匪」遭粗魯拉出會場引發校友怒火。國民黨花蓮縣黨部今午出面澄清說，葉女士就是綠營側翼安排來鬧場的，因為馬上就有畫面流出，網路一大堆謠言，都是綠營挑起爭議、造謠，現場沒有架離、拉扯，網路也開始有人留言批葉老師暴力、體罰等。

有網友寫說：「我就是她任教時代的學生，還好沒有被她教到，是個很會體罰的學生」、「帶的班級全班學生都沒有笑容」、「立場不同還是要保持禮貌」、「葉老師罵人」。

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葉春蓮：聯考年代若有學生對被打過不去 願意道歉

對於網路出現部份留言批評是暴力老師、常體罰等，葉春蓮說，那個聯考升學的年代，她的確教學嚴格，原本綽號是「葉爸」，結果因為嚴格學生叫「葉霸」，現在若有學生覺得過去被打這件事過不去，「我一定跟他道歉」，如果還是很不甘願，就讓你打回來沒關係，如果對學生有幫助、會舒服就OK。

葉春蓮說，教學嚴謹、嚴格，她隨便學生抱怨，該學會的東西就是要學會，要按時交作業，嚴格不是壞事。這次沒有犯錯，思考要為國家、社會做什麼事。在體育館裡發生的事，是因為環境刺激到自己產生這樣的反應，沒有要做什麼，她個人的力量很微薄，起到一點點讓同學知道老師怎麼想，是否還能為學生帶來一點影響？感謝學生為自己加油打氣、還記得老師，希望學生記得學校，長大到現在有沒有變成為國家社會有用的人。

也有葉春蓮昔日同事臉書寫文相挺，寫說：「葉老師自稱葉爸，因為帶班級很嚴厲，學生就戲稱是葉霸，她不是民進黨的，而是悍台妹，她出名的嚴格，家長都爭相把孩子放在她的班級，傳授知識方面是一流的，學生考上花中還要繼續關切，都考上好大學她才放下心。她不是那種教條式的威權，而是全方位照顧，她的嚴格是有感情的。有一年她得到全國的師鐸獎，電視實況轉播上台領獎，那個時代上電視是一件天大的事，我們同級的同事晚上從9點守著電視直到快12點才看到她上台，同事們完全不忌妒，雙手贊成她得這個獎，因為我們都做不到她那樣。」

有昔日學生今天也去找葉老師當面打氣，他說，老師教學風格很嚴肅，晚上6點以後會陪學生留下來讀書，傍晚4、5點要求學生去操場跑步，身體好課業才會好，看到葉老師這樣被驅趕的影片很想落淚，自己的老師被欺負，老師只是想表達自己的聲音，傅崐萁沒有必要這樣。

地震被困獲救 葉春蓮第一句話要趕回學校關心受損

葉春蓮的住處在0206地震倒塌在漆黑中被困5個多小時，被消防隊救出的第一句話就是要趕回學校關心受損狀況，她說，是因為實驗室有大量玻璃容器，內部還有化學藥品，會造成不知道是什麼的傷害，所以她被救出想的就是趕快去了解教室受損狀況。2015年因為校園改建，她擔心老樹遭砍伐，所以找民進黨議員陳情，沒想到因為此事被國民黨就指控為綠營側翼。

昨深夜有內部畫面流出，可看到數名工作人員對葉老師又拖又拉。傅崐萁今澄清，這是花蓮縣黨部自費所辦的閉門會議，非公家活動，和葉春蓮無關，也非葉所稱的植樹節活動；且外界指他罵民進黨才遭嗆，事實是他話都還沒講就被攻擊，這完全不是事實，整個都是預謀。

國民黨花蓮縣黨部今天也召開澄清記者會指出，活動為關門會議，全程禁止錄音錄影，葉某咆哮時卻正巧有二樓牆角視角偷拍影片流出，合理懷疑綠營側翼與網軍的預謀惡意操作，國民黨強烈譴責製造群眾對立的手段；葉老師政治色彩鮮明，與綠營要角過從甚密，身為教育者更應該以身作則，而非因政治立場不同而至其他陣營的閉門會議場合喧鬧、挑起爭議，影響社會和諧。

花蓮80歲名師嗆傅崐萁「通匪」遭國民黨反擊指控為綠營側翼預謀鬧事，花蓮黨部還拿出葉老師多年前搶救校園老樹的相片證明跟綠營友好。（記者王錦義攝）

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