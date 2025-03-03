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    民眾黨支持普發1萬？ 黃國昌：有答案的話今天公聽會就是在過場

    民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌。（記者林哲遠攝）

    民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌。（記者林哲遠攝）

    2025/03/03 15:49

    〔記者林哲遠／台北報導〕去年全國稅收超出預算數5283億元，立法院國民黨團主張每人普發1萬元；民眾黨團今日則舉辦「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會聽取專家意見。針對是否是否支持國民黨普發現金的提案？民眾黨主席、黨團總召黃國昌說，如果有答案的話，今天召開這場公聽會是在過場、做做樣子，並稱民眾黨的公聽會與民進黨召開的那種走過水的公聽會完全不一樣。

    黃國昌指出，2021年到去年連續4年，稅收加起來超徵1.8兆元真的太離譜。時任行政院長蘇貞昌曾說要建立「中央政府稅課收入估測模型」，並成立專案小組，結果搞出來到現在超徵的狀況不減反增，今天民眾黨團召開記者會就是希望聽取專家學者的想法。

    「希望行政部門好好跟全體國人解釋清楚，當初蘇貞昌所建立的專案小組到底做了哪些事？」黃國昌質疑，難道民進黨心裡都是用最保守的方式，刻意低估稅入問題。

    黃國昌強調，台灣民眾黨在討論公共政策時，一向秉持理性、務實、科學精神就事論事。至於是否支持國民黨普發現金？他說，「如果我現在就有答案的話，今天召開這場公聽會是在過場、做做樣子嗎？」民眾黨召開公聽會，跟民進黨召開專門走過水的公聽會完全不一樣。

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