不只涉特別費不實核銷案？交保金達百萬 檢方曝原因

台中市地政局長吳存金（已請辭）涉不實核銷特別費，因是貪汙7年以上重罪，台中地檢署檢察官諭知100萬元交保。（記者陳建志攝）

2025/03/03 16:02

〔記者陳建志／台中報導〕今早請辭獲准的台中市政府地政局長吳存金因涉嫌不實核銷首長特別費，上週辦公室遭檢調搜索後帶回偵辦，因涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，檢方訊後以100萬元交保，外界好奇吳是否還牽涉其他案件才會重金交保？檢方今天表示，因屬7年以上重罪，才會裁定100萬元交保。

台中地檢署接獲檢舉，台中市政府地政局長吳存金特別費使用疑涉弊端，上月25日檢察官指揮廉政署中部地區調查組、調查局中部地區機動工作站多名調查官，前往吳存金的辦公室，還有民間共8、9處地點進行搜索，帶回吳存金和10多名證人配合調查。

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吳存金因涉嫌不實核銷首長特別費，檢調廉搜索後，再由檢察官進行複訊，訊後認定吳存金涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，惟無羈押必要，以100萬元交保。

因吳存金主責的地政局經手台中多起賣地案，金額動輒上億、數十億，外界好奇這次檢方出手偵辦，除了不實核銷特別費，是否還牽涉其他案件，才會以100萬元重金交保？

檢方表示，吳存金觸犯「貪污治罪條例」第5條第1項第2款「公務員利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者」，可處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣6千萬元以下罰金，因屬7年以上重罪，才會諭知100萬元交保。

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