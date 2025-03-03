為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不只涉特別費不實核銷案？交保金達百萬 檢方曝原因

    台中市地政局長吳存金（已請辭）涉不實核銷特別費，因是貪汙7年以上重罪，台中地檢署檢察官諭知100萬元交保。（記者陳建志攝）

    台中市地政局長吳存金（已請辭）涉不實核銷特別費，因是貪汙7年以上重罪，台中地檢署檢察官諭知100萬元交保。（記者陳建志攝）

    2025/03/03 16:02

    〔記者陳建志／台中報導〕今早請辭獲准的台中市政府地政局長吳存金因涉嫌不實核銷首長特別費，上週辦公室遭檢調搜索後帶回偵辦，因涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，檢方訊後以100萬元交保，外界好奇吳是否還牽涉其他案件才會重金交保？檢方今天表示，因屬7年以上重罪，才會裁定100萬元交保。

    台中地檢署接獲檢舉，台中市政府地政局長吳存金特別費使用疑涉弊端，上月25日檢察官指揮廉政署中部地區調查組、調查局中部地區機動工作站多名調查官，前往吳存金的辦公室，還有民間共8、9處地點進行搜索，帶回吳存金和10多名證人配合調查。

    吳存金因涉嫌不實核銷首長特別費，檢調廉搜索後，再由檢察官進行複訊，訊後認定吳存金涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，惟無羈押必要，以100萬元交保。

    因吳存金主責的地政局經手台中多起賣地案，金額動輒上億、數十億，外界好奇這次檢方出手偵辦，除了不實核銷特別費，是否還牽涉其他案件，才會以100萬元重金交保？

    檢方表示，吳存金觸犯「貪污治罪條例」第5條第1項第2款「公務員利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者」，可處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣6千萬元以下罰金，因屬7年以上重罪，才會諭知100萬元交保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播