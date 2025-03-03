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    首頁　>　政治

    補助民眾黨「一日北高」行 北市體育局否認獨厚特定政黨

    台北市議員洪健益表示，北市府用公帑補助民眾黨一日北高自行車活動。（資料照）

    台北市議員洪健益表示，北市府用公帑補助民眾黨一日北高自行車活動。（資料照）

    2025/03/03 15:23

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌在今年228率民眾黨黨公職延續前主席柯文哲「一日北高」單車活動，台北市議員洪健益指出，活動經費是北市府用公帑補助，批評台北市長蔣萬安拿納稅人的錢，上演另類的「藍白合」？台北市體育局否認有獨厚特定政黨的政治考量，嚴守行政中立，基於促進市民運動參與而補助。

    洪健益掌握體育局補助台北市體育總會自由車協會辦理「2020雙塔挑戰行」、「2021雙塔挑戰行」、「2022北高挑戰行」、「2023北高挑戰行」、「2024Never Stop永不放棄－北高挑戰行」、「2025Never Stop永不放棄－北高挑戰行」，除了2020年取消辦理，自2021年起，每年支出23萬元、30.5萬元、26萬元、20.8萬元，今年花費17萬元。

    洪健益批評柯文哲「一日雙塔」開惡例，利用公家資源創造個人政治舞台，用人民的納稅錢造神自己，明顯不公不義的活動，蔣萬安在接任後仍繼續補助，上演另類的「藍白合」？

    體育局副局長蔡培林表示，為推廣全民運動，每年編列近4千萬元，並依《臺北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法》受理民間體育團體申請補助，並經專家學者審議通過。各項補助均基於促進市民運動參與、推動各項體育活動發展，一切公開公平，絕未侷限特定對象申請、參與，亦無外界指控的獨厚特定政黨的不實政治考量，會持續嚴格查核每筆補助款核銷內容，嚴守行政中立原則。

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