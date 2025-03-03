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    聲援名師「葉霸」葉春蓮 王婉諭：傅崐萁魚肉鄉民、親共賣台

    時代力量黨主席王婉諭。（記者田裕華攝）

    時代力量黨主席王婉諭。（記者田裕華攝）

    2025/03/03 14:44

    〔記者林哲遠／台北報導〕面對民團第一階段罷免案通過，國民黨立委傅崐萁昨在花蓮縣辦問政說明會，曾獲師鐸獎的退休老師「葉霸」葉春蓮在場嗆傅「通匪」卻遭人架離，引發各界聲援。時代力量黨主席王婉諭今日痛批，傅是這片土地的惡霸、是視人民為草芥的政客，魚肉鄉民、踐踏民主、親共賣台，而葉老師的怒吼，是這場行動的起點，「我們要告訴傅崐萁，你不是這片土地的主人，只有人民才是。」

    王婉諭在臉書發文指出，她不認識葉春蓮老師，但她知道，一位在校園付出數十年、曾獲師鐸獎的教師，必定對這片土地充滿熱愛、對教育滿懷熱忱，而這樣的教育工作者，因為發出異議、發出不平之鳴，就被架離現場、言語羞辱，這是民主國家的污點！

    「我幾乎每一年都會造訪花蓮，」王婉諭說，在她眼裡，花蓮人有著最純淨、自由的心靈，這片美麗的山巒、溪谷、海岸線，值得更好的父母官、更好的民意代表，傅崐萁是這片土地的惡霸、是視人民為草芥的政客。

    她痛批，傅崐萁魚肉鄉民、踐踏民主、親共賣台，而春雷乍響，葉老師的怒吼，是這場行動的起點，「我們要一起告訴傅崐萁，你不是這片土地的主人，只有人民才是。」

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