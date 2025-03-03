葉老師就是我們未來遭遇！ 呂秋遠：別讓花蓮好山好水沉淪傅崐萁小恩小惠裡

傅崐萁昨日上台演講時遭退休教師葉春蓮嗆聲，隨後工作人員強行將年近80歲的葉老師架離現場。（本報合成，民眾提供、資料照）

2025/03/03 15:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院總召傅崐萁昨（2）日在花蓮縣中正體育館舉辦「國會問政說明會」曁「紀念總理孫中山先生逝世百年活動」，一名年近80歲、曾獲師鐸獎的退休教師葉春蓮當場怒嗆「通匪」，竟遭工作人員強行架離，引發外界撻伐。對此，律師呂秋遠表示，葉老師昨日的遭遇就是「我們未來的遭遇」，同時呼籲花蓮人一同罷免傅崐萁，「別讓你的好山好水，沉淪在他的小恩小惠裡」。

呂秋遠今（3）日在臉書發文表示，國民黨跟花蓮縣政府租借中正體育館來辦理植樹節活動，當然也會順便紀念「空一格孫中山」，參加的人可領取小樹苗。活動期間，傅崐萁「這位崑崙山上的小草」，竟然上台發表政見。這時，一位年近80歲的退休國中生物老師葉春蓮，站起身來批評傅崐萁「通匪」。

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呂秋遠指出，這麼客觀的評論當然引起「國王」不滿，立刻就有幾個人把她架出會場外，一開始是2名女性工作人員，大概是因為葉老師反抗，有個男性就直接拐她的脖子，強行把80歲的退休老師驅逐出會場。

呂秋遠續指，葉老師是住在花蓮一輩子的花蓮人，事發場地是國家興建的體育館，而國民黨辦的是植樹節活動，不是國王問政說明會。一個退休生物老師去參加植樹節活動，卻遇到討厭的外來政治人物發表她沒有預期到的演講。這個人，經常性的去中國人民大會堂、投資中國鉅額金錢、與中國高層眉來眼去，在台灣立法院胡作非為，因此罵了這個政治人物通匪，「有必要把葉老師用這麼粗暴的手段架出去嗎？」

呂秋遠認為，傅國王有沒有通匪一事自有公評，但以這種方式對待葉老師，「只能說他確實把花蓮當作自己的禁中臠、安樂土。在花蓮，他是長期執政的國王，而身為國民黨立法院總召，更讓他的影響力擴散到全國。他的底氣在哪？當然是國民黨加上民眾黨過半的席次，才讓他可以獲得中國的青睞、呼風喚雨的影響力。」

最後，呂秋遠呼籲「看到葉老師，就是我們未來的遭遇。花蓮的朋友，這個人給你的好處，通通會在往後回收的。請支持罷免傅崐萁，請別讓你的好山好水，沉淪在他的小恩小惠裡，好嗎？」

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