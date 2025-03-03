若罷免綠委進入最後投票階段 吳思瑤：賴清德一定出面守護民主力量

立法院民進黨團幹事長吳思瑤（右）、書記長陳培瑜（左）。（記者謝君臨翻攝）

2025/03/03 13:59

〔記者謝君臨／台北報導〕罷免浪潮邁入第二階段連署，立法院民進黨團總召柯建銘日前直言，兼任民進黨主席的總統賴清德會「壓軸出場」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今表示，她自己也是國民黨惡罷、亂罷的受害者，若民進黨立委的罷免案最終成立，賴主席一定會全面透過黨部所有力量，守護民進黨每一席珍貴的民主力量。

民進黨團今舉行記者會，針對罷免相關議題，吳思瑤指出，國民黨發動惡罷、亂罷，民進黨中央藉由各項法律戰、輿論戰，力挺被點名、惡罷的民進黨立委。賴主席已要求黨部動起來，協助守護每一位民進黨的好立委，而全台發起罷免行動的民間團體受到非常多的抹黑、攻擊，民進黨也會成為支持民團的後盾。

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對於賴清德是否親自出面，吳思瑤說，黨中央有分層負責，目前罷免民進黨立委部分因涉及錯誤率非常高，也還在補件，黨中央絕對會成為民進黨立委後盾，如果最終罷免成案，「當然黨主席一定會出面力挺每一位受到惡罷、亂罷的黨籍立委，一定會全面透過黨部所有力量，守護民進黨每一席珍貴的民主力量。」

至於賴清德會在罷免的哪一個階段現身，吳思瑤表示，若最終有進入罷免投票，黨中央會有更強大的各地活動來支持、守護立委，至於民團發動罷免不適任國民黨立委部分，尊重讓人民打先鋒。另，針對罷免吳思瑤的團體稱收到逾千份連署書。吳說，平常心、尊重，相信北投天母的民眾會以具體行動力挺她。

此外，媒體詢問，賴總統宣布將進行「國安法制改革」工作，對於港人移民來台擬新增「長期居留」選項。吳思瑤說，面對中國各種滲透，為了把法制漏洞補起來，民進黨團本會期的重點之一，就是要強化國安法制、管轄密度，且要增加觸犯國安相關法規的刑責，更為精緻、完整的法規配套，目前都在研議中。

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