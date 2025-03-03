陳亭妃率先完成選舉補助款公益信託 264萬投入關懷弱勢

陳亭妃召開記者會，強調透過信託，全程公開透明，也藉此遏止所有的政治口水。 （記者蔡文居攝）

2025/03/03 13:46

〔記者蔡文居／台南報導〕立委陳亭妃今天正式宣布，歷時11個月完成「選舉補助款公益信託」。她表示，她是全國首位完成補助款以公益信託形式回饋社會的立委，兌現選舉承諾，將264萬7540元全數捐出，專款專用於弱勢兒童、青年、單親家庭及偏鄉經濟困難戶，以實際行動回應選民的支持，讓政治善款真正發揮社會影響力。

陳亭妃今天會同會計師吳岳峰擔、律師謝凱傑、林志雄等人在台南市議會召開「陳亭妃民進黨全國立委得票第一，首位完成選舉補助款公益信託」記者會，強調透過信託，全程公開透明，也藉此遏止所有的政治口水。

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陳亭妃表示，這項信託計畫由台灣銀行負責管理，確保資金長期運用、透明可監督，並邀請專業會計師及律師組成監督團隊，讓善款發揮最大效益。會計師吳岳峰擔任信託監察人，律師謝凱傑、律師林志雄擔任諮詢委員，因為是首件立委選舉補助款公益信託案，歷經重重行政審查，最終於去年12月23日正式獲得台南市政府社會局核准設立，開創立委選舉補助款公益信託首例。

陳亭妃說，她在2024立委選舉中，支持者不分黨派的支持，才能以13萬2377票高票連任，不僅是民進黨全國第一高票、全國女性最高票、台南最高票，更屢創得票新紀錄。她27年來從議員到立委，一步一腳印與選民同行，落實服務不敢懈怠，深知這份支持的珍貴，藉著捐出扣除必需繳交給黨中央的1/3部分，其餘的選舉補助款，全部公益信託，讓政治回歸初心，回饋社會最需要的人。

對於信託是否與市長選舉有關，陳亭妃強調，選舉補助款來自選民的信任，政治人物應該用行動回應期待，而不是只靠口水戰。人民希望的是更多的溫暖與感動，而不是謾罵、抹黑、攻擊。未來，這筆信託基金將持續投入各項關懷計畫，確保愛與善意長遠延續，讓政治成為改變社會的力量。

立委陳亭妃（左2）由會計師及律師陪同宣布，兌現選舉承諾，將選舉補助款全數公益信託，專款專用於弱勢。（記者蔡文居攝）

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