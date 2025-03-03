為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白聯手凍刪預算 總統府啟動3措施：夜間景觀照明12時全關

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    2025/03/03 13:21

    〔記者陳昀／台北報導〕面對藍白立委在立法院會聯手凍刪總統府今年度預算，總統府今宣布，為維持總統府業務基本必要運作，並確保行政效能，即日起實施3項「節能新措施」；其中，總統府夜間景觀照明，從日落後開啟最低光源模式，並於晚上12時後完全關閉。

    總統府發言人郭雅慧表示，此次立法院審議中央政府總預算，將水電費通刪10%，並不得流用，且總統府業務費遭凍結70%，勢必讓總統府陷入「難以支應」且「難以周轉」的困境，對總統府基本運作產生衝擊。有鑑於此，繼2月起暫停總統府假日大開放活動後，3月3日起，總統府也將採取以下3項「節能新措施」。

    第一、總統府日間走廊照明減量4分之1，而夜間景觀照明，從日落後開啟最低光源模式，並於晚上12時後完全關閉，現今總統府夜間照明，從2018年蔡英文前總統任內規劃改善，2019年底更新完成，並曾獲得2020年「台灣光環境獎」。

    郭雅慧表示，相較於改善之前，每小時用電從最高214.6度，銳減為45.35度，啟用迄今累積節省電費約612萬元。然而，為減省電費支出，並確保維安工作不受影響為前提，自3月3日起，總統府夜間景觀照明將於日落後（冬令時間晚上5時，夏令時間晚上6時）開啟最低光源亮度模式，並於晚上12時完全關閉。除了夜間照明外，總統府內走廊日間照明，將以減少4分之1為原則，僅維持基本適度照明。

    第二、推動空調節能，減少冰水主機運作時間，冬天僅送風，夏天冷氣提早1小時關機，溫度維持不低於攝氏28度。並逐步調降公用區水龍頭出水量，及加裝節水裝置，也加強宣導節水，減少園藝澆灌及洗車頻率。

    第三、除絕對必要之公務所需外，大幅縮減報章雜誌之訂閱數量，並大幅退訂有線電視機上盒。另包括行政所需的影印紙、影印機及印表機碳粉匣等事務耗材，亦從五長辦公室率先自主減量，推動全總統府整體減量。

    郭雅慧強調，總統府長年來在能源及行政資源用度，已致力於撙節支出。然而，在預算解凍時程未明的狀態下，總統府透過「撙節開支」、「資源共享」，及「自主管理」3原則，以維持各項政務及業務基本維運。未來也將視實際運作及立法院預算解凍期程，漸進調整總統府各項應變措施，如有造成民眾不便之處，也請鄉親朋友體諒海涵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播