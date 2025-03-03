藍白聯手凍刪預算 總統府啟動3措施：夜間景觀照明12時全關

總統府發言人郭雅慧。（資料照）

2025/03/03 13:21

〔記者陳昀／台北報導〕面對藍白立委在立法院會聯手凍刪總統府今年度預算，總統府今宣布，為維持總統府業務基本必要運作，並確保行政效能，即日起實施3項「節能新措施」；其中，總統府夜間景觀照明，從日落後開啟最低光源模式，並於晚上12時後完全關閉。

總統府發言人郭雅慧表示，此次立法院審議中央政府總預算，將水電費通刪10%，並不得流用，且總統府業務費遭凍結70%，勢必讓總統府陷入「難以支應」且「難以周轉」的困境，對總統府基本運作產生衝擊。有鑑於此，繼2月起暫停總統府假日大開放活動後，3月3日起，總統府也將採取以下3項「節能新措施」。

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第一、總統府日間走廊照明減量4分之1，而夜間景觀照明，從日落後開啟最低光源模式，並於晚上12時後完全關閉，現今總統府夜間照明，從2018年蔡英文前總統任內規劃改善，2019年底更新完成，並曾獲得2020年「台灣光環境獎」。

郭雅慧表示，相較於改善之前，每小時用電從最高214.6度，銳減為45.35度，啟用迄今累積節省電費約612萬元。然而，為減省電費支出，並確保維安工作不受影響為前提，自3月3日起，總統府夜間景觀照明將於日落後（冬令時間晚上5時，夏令時間晚上6時）開啟最低光源亮度模式，並於晚上12時完全關閉。除了夜間照明外，總統府內走廊日間照明，將以減少4分之1為原則，僅維持基本適度照明。

第二、推動空調節能，減少冰水主機運作時間，冬天僅送風，夏天冷氣提早1小時關機，溫度維持不低於攝氏28度。並逐步調降公用區水龍頭出水量，及加裝節水裝置，也加強宣導節水，減少園藝澆灌及洗車頻率。

第三、除絕對必要之公務所需外，大幅縮減報章雜誌之訂閱數量，並大幅退訂有線電視機上盒。另包括行政所需的影印紙、影印機及印表機碳粉匣等事務耗材，亦從五長辦公室率先自主減量，推動全總統府整體減量。

郭雅慧強調，總統府長年來在能源及行政資源用度，已致力於撙節支出。然而，在預算解凍時程未明的狀態下，總統府透過「撙節開支」、「資源共享」，及「自主管理」3原則，以維持各項政務及業務基本維運。未來也將視實際運作及立法院預算解凍期程，漸進調整總統府各項應變措施，如有造成民眾不便之處，也請鄉親朋友體諒海涵。

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