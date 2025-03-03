一階提議罷免通過 嘉義縣太保市代林淑勉申告連署宣傳不實

林淑勉（右）痛斥宣傳單所說都是抹黑她內容，今委任律師按鈴申告。（記者王善嬿攝）

2025/03/03 13:27

〔記者王善嬿／嘉義報導〕大罷免潮進入第二階段，戰場從立委延燒到基層民意代表，國民黨嘉義縣太保市民代表林淑勉被侯姓市民領銜提議罷免，一階通過，最近還發放宣傳單列舉問政表現，林淑勉今委任律師到嘉義地檢署按鈴申告侯姓領銜人等3人誹謗，呼籲民眾勿再轉傳宣傳單，也矢言捍衛自己清白。

林淑勉表示，近2天接獲民眾反映收到「勇敢站出來，罷勉太保亂源」，列舉林淑勉在市民代表會4項表現，痛斥市民代表會是合議制，提出的議案都要經市民代表合議審議，對方針對她發起罷免、發放抹黑文宣，讓在野市民代表少一席、削減監督太保市公所力量，如她遭罷免，「公所派」席次就有5席，公所預算就能順利過關。

請繼續往下閱讀...

林淑勉針對文宣內容一一澄清，包括遭抹黑主張刪除敬老禮金、肥料補助，她說只要是市民福祉，哪位市民代表不同意呢？要求太保市公所制定相關自治條例後再施行，讓福利可長久推動實施；工地臨時稅當初制定初衷是為改善太保市財政，自2021年起太保市稅收連年增加，迄今每年稅收成長1.2億元以上，沒有負債，就不要將臨時費轉嫁消費者，痛斥對方造謠操弄不知情民眾。

此外，文宣提及她主張刪除納骨塔臨時人員經費，導致納骨塔人力吃緊、假日被迫休館，造成市民祭祖不便，林淑勉說，太保市公所不願調度所有臨時人員人力，惡意於假日停止營運甩鍋民意機關，企圖以輿論方式通過浮編5億多的浮濫預算，且行政決議非民意機關可以干涉。

林淑勉強調，所有議決案都是各民意代表透過合議制產生的，其中有其前因與後果，有心人士操弄無法得知開議全貌的民眾，對此抹黑她絕不隱忍，除提告侯姓領銜人，另提告在臉書轉傳文宣的無黨籍代表吳宏哲、祥和社區理事長等3人。

「他無黨、沒有派系。」吳宏哲表示，他並不是罷免林淑勉的領銜人，卻被對方到處說是他發起罷免，文宣內容都是事實，相信透過嘉義地院審理可認證；對方也針對他提議罷免並通過第一階段，將蒐證之後、提告對方誣告。

國民黨籍太保市民代表林淑勉（左三）今到嘉義地檢署提告連署案侯姓領銜人，市民代表會主席葉俊男（左二）等人相挺。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法