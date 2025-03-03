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    聲援「葉霸」老師 吳思瑤：抵制「通匪立委」傅崐萁

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（右）、書記長陳培瑜（左）。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（右）、書記長陳培瑜（左）。（記者謝君臨翻攝）

    2025/03/03 13:18

    〔記者謝君臨／台北報導〕民間團體發動罷免國民黨立委傅崐萁的第一階段審核已通過，傅崐萁昨在花蓮縣藉「植樹節」活動辦問政說明會，被曾獲師鐸獎的退休老師「葉霸」葉春蓮嗆「通匪」隨即遭人架離。立法院民進黨團今記者會聲援老師，指花蓮的情況形同戒嚴，不應把守護台灣民主正義之聲打成綠營側翼，更質疑傅崐萁是否涉及濫用行政資源辦說明會？

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，週末在花蓮上演的情景形同戒嚴，對一位長者、師長施以霸凌行為，全國譁然，「花蓮王」傅崐萁霸道習慣了，搞霸凌，花蓮人只好來罷免，「我們要守護師鐸教師，抵制通匪立委」。她強調，傅團隊對葉老師非常不禮貌，甚至涉及強制罪及刑法妨害自由罪，令人無比心痛。

    吳思瑤指出，葉春蓮所代表的是台灣社會良善力量；傅崐萁所彰顯的卻是一個在當地作威作福、霸凌他人的惡霸，這是一場公開活動，每一位參與的花蓮鄉親都享有自由發聲的權利，不應把立場不同的人打成綠營側翼，不應把作育英才的老師說成是民進黨臥底，這完全令人難以接受，社會自有公道。

    另外，吳思瑤也質疑，傅崐萁在植物節活動辦問政說明會，這到底有無涉及濫用行政資源？從活動舉辦場所到整個進行，要求各里退警協會、社團、公廟、老人會、救國團、巡守隊、體育會、婦女會等，當中不乏國民黨組織系統，也涉及地方鄰里的在地團體，有無濫用行政資源強迫大家參與傅崐萁的問政說明會？

    吳思瑤進一步指出，根據媒體報導，這場問政說明會傅崐萁大手筆不手軟，現場發送花蓮在地名產曾記麻糬、便當，參與者可以領回樹苗，身為花蓮縣立委的傅崐萁、甚或其太太花蓮縣長徐榛蔚，到底有無濫用行政資源？此外，社群上很多朋友也提及，參加說明會者連拍照、錄影、錄音都不行，「天啊！搞戒嚴」？

    吳思瑤痛批，只因葉春蓮質疑傅崐萁通匪，傅的團隊就以粗暴方式將這位80歲的長者強制驅離，甚至扣住脖子拖出場，這一幕看在所有台灣人眼裡都怒了，就因為葉春蓮說出傅不敢面對的真相，也說出台灣人對傅的質疑。

    吳思瑤表示，傅從去年至今至少3度到香港、中國，發表不符台灣主流民意的聲音，已涉及觸犯刑法外患罪及反滲透法，今有民團對其惡行提出告發。「他已違反台灣人民能夠容忍的底線，對於不尊師重道的傅崐萁，在地方惡形惡狀的傅崐萁，花蓮人只好用罷免的方式，抵制霸凌善良的傅崐萁。」

    「請大家絕對不要忘記這個畫面！」民進黨團書記長陳培瑜說，傅崐萁在會場不敢正面回應老師指控，說「這就是民進黨，我都沒有自由了。」她要問，「是你沒有自由，還是花蓮人沒有自由？還是台灣人即將被你帶往通匪的路上，沒有自由？還是全世界的民主自由即將被你和你的中共陣線毀滅，到底是誰沒自由？」

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